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Раскрыты особенности старения россиянок
У российских женщин наблюдается особый "смешанный" тип старения кожи, рассказала врач-косметолог Екатерина Морозова. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:25
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, общество

Раскрыты особенности старения россиянок

10:57 14.08.2020 (обновлено: 11:25 14.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Горожане отдыхают в Летнем саду в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. У российских женщин наблюдается особый "смешанный" тип старения кожи, рассказала врач-косметолог Екатерина Морозова.
Среди самых распространенных деформаций она выделила образование складок и мелких морщин.
Морозова отметила, что важную роль в старении также играет социальный фактор.

"Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой", — сказала она в комментарии Пятому каналу.

Чтобы максимально продлить молодость кожи, врач рекомендовала ежедневно очищать ее с помощью косметических средств, использовать сыворотку с антивозрастными ингредиентами и при малейших проблемах обращаться к специалисту.
Лаборатория
19 июля, 08:34
Раскрыты главные механизмы старения
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