https://ria.ru/20200814/1575773630.html
Раскрыты особенности старения россиянок
У российских женщин наблюдается особый "смешанный" тип старения кожи, рассказала врач-косметолог Екатерина Морозова. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:57
2020-08-14T11:25
россия
общество
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РИА Новости
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россия, общество
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. У российских женщин наблюдается особый "смешанный" тип старения кожи, рассказала врач-косметолог Екатерина Морозова.
Среди самых распространенных деформаций она выделила образование складок и мелких морщин.
Морозова отметила, что важную роль в старении также играет социальный фактор.
"Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой", — сказала она в комментарии Пятому каналу.
Чтобы максимально продлить молодость кожи, врач рекомендовала ежедневно очищать ее с помощью косметических средств, использовать сыворотку с антивозрастными ингредиентами и при малейших проблемах обращаться к специалисту.