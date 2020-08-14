СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра "Э" в Ингушетии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение по делу об убийстве руководителя управления по противодействию экстремизму (Центра "Э") в Ингушетии Следствие предъявило обвинение по делу об убийстве руководителя управления по противодействию экстремизму (Центра "Э") в Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева , сообщили в СК

Обвинения предъявлены 12 гражданам, которых следствие считает террористами. Им вменяют организацию бандподполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.

Следователи считают, что обвиняемые убили Эльджаркиева, чтобы "вызвать страх" у силовиков и запугать жителей.

Первое покушение этих террористов на Эльджаркиева произошло в январе 2019 года в Ингушетии, но офицеру тогда удалось выжить, при этом один из ехавших с ним полицейских погиб. Преступники застрелили полицейского и его брата в ноябре того же года в Москве