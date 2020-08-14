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СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра "Э" в Ингушетии
Следствие предъявило обвинение по делу об убийстве руководителя управления по противодействию экстремизму (Центра "Э") в Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:37
убийство главы центра "э" по ингушетии
ибрагим эльджаркиев
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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убийство главы центра "э" по ингушетии, ибрагим эльджаркиев, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра "Э" в Ингушетии

10:56 14.08.2020 (обновлено: 12:37 14.08.2020)
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© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев
Ибрагим Эльджаркиев
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
Ибрагим Эльджаркиев
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение по делу об убийстве руководителя управления по противодействию экстремизму (Центра "Э") в Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в СК.
Обвинения предъявлены 12 гражданам, которых следствие считает террористами. Им вменяют организацию бандподполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.
Следователи считают, что обвиняемые убили Эльджаркиева, чтобы "вызвать страх" у силовиков и запугать жителей.
Первое покушение этих террористов на Эльджаркиева произошло в январе 2019 года в Ингушетии, но офицеру тогда удалось выжить, при этом один из ехавших с ним полицейских погиб. Преступники застрелили полицейского и его брата в ноябре того же года в Москве.
В конце 2019-го СК объявил о разгроме преступной группы, которая, как считает следствие, стоит за убийством Эльджаркиева. Ее главарем назвали Хасана Полонкоева.
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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