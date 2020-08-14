https://ria.ru/20200814/1575772080.html
Израиль планирует возобновить авиасообщение с тремя европейскими странами
В Израиле на заседании комиссии по борьбе с коронавирусом принято решение об открытии воздушных границ с Грецией, Болгарией и Хорватией, сообщает министерство... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:46
2020-08-14T10:46
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https://ria.ru/20200724/1574856845.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152045/06/1520450659_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_e29ab7e445f1d0e502f07e6884b55750.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, снг, министерство туризма израиля, кипр, греция, хорватия, венгрия, болгария, израиль