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Израиль планирует возобновить авиасообщение с тремя европейскими странами
В Израиле на заседании комиссии по борьбе с коронавирусом принято решение об открытии воздушных границ с Грецией, Болгарией и Хорватией, сообщает министерство... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, снг, министерство туризма израиля, кипр, греция, хорватия, венгрия, болгария, израиль

Израиль планирует возобновить авиасообщение с тремя европейскими странами

10:46 14.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Израиле на заседании комиссии по борьбе с коронавирусом принято решение об открытии воздушных границ с Грецией, Болгарией и Хорватией, сообщает министерство туризма страны.
Местным жителям, возвращающимся из этих государств, не придется соблюдать двухнедельный карантин.
Также власти обсуждают возможность возобновление регулярного авиасообщения с Кипром и Венгрией.
Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, отметил, что принятое решение станет отправной точкой для возобновления международного туризма в Израиле.
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