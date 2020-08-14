Израиль планирует возобновить авиасообщение с тремя европейскими странами

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Израиле на заседании комиссии по борьбе с коронавирусом принято решение об открытии воздушных границ с Грецией, Болгарией и Хорватией, сообщает министерство туризма страны.

Местным жителям, возвращающимся из этих государств, не придется соблюдать двухнедельный карантин.

Также власти обсуждают возможность возобновление регулярного авиасообщения с Кипром и Венгрией.