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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575771965.html
В России за сутки выписали 6 568 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 6 568 человек после лечения от COVID-19, за все время - 722 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выписали 6 568 человек после COVID-19

10:31 14.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 568 человек после лечения от COVID-19, за все время - 722 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 568 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 722 964", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
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