https://ria.ru/20200814/1575771965.html
В России за сутки выписали 6 568 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 6 568 человек после лечения от COVID-19, за все время - 722 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:31
2020-08-14T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://ria.ru/20200814/1575768553.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19