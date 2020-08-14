В России за сутки выписали 6 568 человек после COVID-19

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 568 человек после лечения от COVID-19, за все время - 722 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 568 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 722 964", - говорится в сообщении.