В России за сутки выявили 5065 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в 83 российских регионах выявили 5065 больных COVID-19, у 27,9 процента симптомы отсутствуют, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровели 6568 пациентов с коронавирусом, 114 скончались.
Больше всего заразившихся SARS-CoV-2 за сутки зарегистрировали в Москве (+688 случаев), за ней следуют Санкт-Петербург (+159), Подмосковье (+156), Свердловская область (+154), Ставропольский край (+130), Нижегородская область (+128) и Ростовская (+126). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 отмечено в Северной Осетии (девять), Чечне и Севастополе (по семь) и Еврейской АО (трое).
Накануне сообщалось о 5057 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России выявили более 912 тысяч больных COVID-19, из них почти 15,5 тысячи умерли, 722 тысячи с лишним вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом превысило 20,4 миллиона, около 745 тысяч из них погибли.
Среди наиболее подверженных инфекции стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.