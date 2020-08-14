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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575771937.html
В России за сутки выявили 5065 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 83 российских регионах выявили 5065 больных COVID-19, у 27,9 процента симптомы отсутствуют, сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:27
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 5065 случаев заражения коронавирусом

10:31 14.08.2020 (обновлено: 11:27 14.08.2020)
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Врач проверяет капельницу у пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в 83 российских регионах выявили 5065 больных COVID-19, у 27,9 процента симптомы отсутствуют, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровели 6568 пациентов с коронавирусом, 114 скончались.
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Больше всего заразившихся SARS-CoV-2 за сутки зарегистрировали в Москве (+688 случаев), за ней следуют Санкт-Петербург (+159), Подмосковье (+156), Свердловская область (+154), Ставропольский край (+130), Нижегородская область (+128) и Ростовская (+126). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 отмечено в Северной Осетии (девять), Чечне и Севастополе (по семь) и Еврейской АО (трое).
Накануне сообщалось о 5057 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России выявили более 912 тысяч больных COVID-19, из них почти 15,5 тысячи умерли, 722 тысячи с лишним вылечились.
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В мире, по данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом превысило 20,4 миллиона, около 745 тысяч из них погибли.
Среди наиболее подверженных инфекции стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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