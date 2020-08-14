ПСБ приступил к цифровой трансформации операционного бизнеса

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ приступил к поэтапной цифровизации ключевых операционных процессов банка, эффект от которой может на первом этапе достичь 400 миллионов рублей за два года, сообщает пресс-служба банка.

"До конца 2021 года суммарно будет роботизировано 26 процессов бэк-офиса, таких как финансовый мониторинг, сопровождение розничных кредитов - ведение бухгалтерского учета по розничным кредитам, выставление досрочного истребования задолженности по кредитам с просроченной задолженностью, сопровождение операционной деятельности - работа с депозитными сделками по клиентам юридическим лицам и сопровождение процессов подготовки ответов на запросы аудиторских компаний. По предварительной оценке, эффект от внедрения первого этапа цифровой трансформации составит более 400 миллионов рублей за два года", - говорится в сообщении.

Как отметили в банке, в этом году в ПСБ внедрят RPA (Robotic Process Automation) на процессы открытия счетов юрлиц и ИП, а также процессы ручных проверок в части андеррайтинга заявок по кредитным продуктам.

"RPA – алгоритм, повторяющий действия человека в ПО, встраиваемое в IT-инфраструктуру банка без необходимости доработки существующих банковских программ. Внедрение роботов позволяет ускорять выполнение процессов, сократить количество ручного труда, а также повысить гибкость процессов, к растущему объему операций", - пояснили в пресс-службе.

В этом году ПСБ уже запустил в опытную эксплуатацию несколько роботов, которые, в частности, закрывают счета в автоматическом режиме, обрабатывают требования и поручения ФНС, что позволило добиться сокращения доли ручных и рутинных операций в этих процессах на 50%.

"Кроме того, робот-коллектор участвует в процессах по урегулированию просроченной задолженности, он совершает первые звонки клиентам. Технология реализации настолько совершенна, а уровень качества обслуживания и распознавание речи сравнимы с уровнем обслуживания консультанта банка, что 99% клиентов даже не догадываются, что разговаривают с роботом. Это позволяет оказывать качественную консультацию, оптимизировать затраты и сохранять эффективность", - заметили в банке.

По словам директора операционной дирекции ПСБ Андрея Мукина, роботизация операционных процессов - "это, в первую очередь, инструмент, позволяющий делать бэк-офис более эластичным и легко масштабируемым под амбициозные задачи, которые поставлены перед банком".