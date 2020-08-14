На Алтае почти 400 человек эвакуировали ночью из задымленного санатория

БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Почти 400 человек эвакуировали ночью из задымленного санатория, расположенного на курорте Белокуриха Алтайского края, сообщают в региональном МЧС.

"Сегодня ночью на пульт диспетчера 01 пожарно-спасательной части города Белокуриха поступила информация о задымлении в подвальном помещении и эвакуационных мероприятиях в корпусе №2 санатория "Россия"... Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без последующего горения... Эвакуировано 392 человека, в том числе 83 ребенка. Пострадавших нет. Всего было задействовано 18 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее в Алтайском крае случился ряд резонансных происшествий на туробъектах. Так, в конце июля на турбазе в районе Катуни произошел пожар, жертв не было, пострадали четыре человека. Людям пришлось выпрыгивать из окон третьего этажа, чтобы спастись. Возбуждено уголовное дело. После происшествия в этом районе развернули пожарно-спасательный пост.