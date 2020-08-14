https://ria.ru/20200814/1575771767.html
На Алтае почти 400 человек эвакуировали ночью из задымленного санатория
Почти 400 человек эвакуировали ночью из задымленного санатория, расположенного на курорте Белокуриха Алтайского края, сообщают в региональном МЧС. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:58
2020-08-14T10:59
туризм
туризм
новости - туризм
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
белокуриха
барнаул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, белокуриха, барнаул
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Почти 400 человек эвакуировали ночью из задымленного санатория, расположенного на курорте Белокуриха Алтайского края, сообщают в региональном МЧС.
"Сегодня ночью на пульт диспетчера 01 пожарно-спасательной части города Белокуриха поступила информация о задымлении в подвальном помещении и эвакуационных мероприятиях в корпусе №2 санатория "Россия"... Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без последующего горения... Эвакуировано 392 человека, в том числе 83 ребенка. Пострадавших нет. Всего было задействовано 18 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.
Ранее в Алтайском крае случился ряд резонансных происшествий на туробъектах. Так, в конце июля на турбазе в районе Катуни произошел пожар, жертв не было, пострадали четыре человека. Людям пришлось выпрыгивать из окон третьего этажа, чтобы спастись. Возбуждено уголовное дело. После происшествия в этом районе развернули пожарно-спасательный пост.
Также в конце июля на алтайской турбазе в закрытом номере нашли тела семьи Кременских. Супруги и их дети 16 и 10 лет прибыли на отдых 26 июля из Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы. По данным СК, в ночь на 27 июля из-за отключения света владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы не нарушилось водоснабжение. Вырабатываемый ими угарный газ, по мнению следствия, скопился в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, и привел к гибели семьи. Владелец турбазы арестован.