https://ria.ru/20200814/1575771383.html
В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии
Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:18
2020-08-14T10:29
госпогранкомитет белоруссии
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в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575732968.html
Сергей Осипов
Надо было впустить и посадить, все улики в телефоне.
72
tat belarus
А зачем? У нас и своих провокаторов и карателей хватает!
27
5
латвия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149077/66/1490776628_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_88961976ed334de7e6e9868a13fdea28.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпогранкомитет белоруссии, латвия, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии
, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
"Двенадцатого августа во время оформления пассажиров рейса "Лондон-Минск" пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 года рождения. В итоге разбирательства иностранцев не впустили в страну на основании статьи 30 закона Республики Беларусь
"О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", - сообщается на сайте комитета.
По данным Госпогранкомитета, один из мужчин рассказал, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но куда именно, еще не решил, а второй – по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора.
"Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов США, кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек – двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь", - говорится в сообщении.