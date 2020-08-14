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В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии
Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:29
госпогранкомитет белоруссии
латвия
белоруссия
в мире
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Надо было впустить и посадить, все улики в телефоне.
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А зачем? У нас и своих провокаторов и карателей хватает!
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латвия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
госпогранкомитет белоруссии, латвия, белоруссия, в мире

В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии

10:18 14.08.2020 (обновлено: 10:29 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПограничник в Белоруссии
Пограничник в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пограничник в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
"Двенадцатого августа во время оформления пассажиров рейса "Лондон-Минск" пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 года рождения. В итоге разбирательства иностранцев не впустили в страну на основании статьи 30 закона Республики Беларусь "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", - сообщается на сайте комитета.
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По данным Госпогранкомитета, один из мужчин рассказал, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но куда именно, еще не решил, а второй – по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора.
"Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов США, кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек – двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь", - говорится в сообщении.
3001942613
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Госпогранкомитет БелоруссииЛатвияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Надо было впустить и посадить, все улики в телефоне.
14 августа, 10:30
Сергей Осипов
6911001
А зачем? У нас и своих провокаторов и карателей хватает!
14 августа, 10:21
tbtat belarus
1641006
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