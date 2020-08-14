В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии

По данным Госпогранкомитета, один из мужчин рассказал, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но куда именно, еще не решил, а второй – по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора.

"Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов США, кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек – двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь", - говорится в сообщении.