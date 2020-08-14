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https://ria.ru/20200814/1575771182.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Женеву
Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 августа возобновляет рейсы из Москвы в Женеву, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:47
туризм
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, аэрофлот, москва, женева (город), швейцария

"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Женеву

10:38 14.08.2020 (обновлено: 10:47 14.08.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 августа возобновляет рейсы из Москвы в Женеву, сообщает пресс-служба компании.
"Аэрофлот" объявляет о возобновлении рейсов из Москвы в Женеву (Швейцария). Полёты будут осуществляться с 15 августа по сокращённой программе (один рейс в неделю по субботам)", - говорится в сообщении.
По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. В связи с сокращением количества рейсов в Женеву пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте авиакомпании или в контакт-центре после 1 мая 2020 года, будет автоматически осуществлён возврат денежных средств.
Пассажирам, которые покупали билеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, необходимо обращаться по месту приобретения билетов. Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.
Вид из окна российского самолета во время полета
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ТуризмТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаНовости - ТуризмАэрофлотМоскваЖенева (город)Швейцария
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