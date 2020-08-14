https://ria.ru/20200814/1575771182.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Женеву
Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 августа возобновляет рейсы из Москвы в Женеву, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:38
2020-08-14T10:47
туризм
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
новости - туризм
аэрофлот
москва
женева (город)
швейцария
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2
москва
женева (город)
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355333_0:159:3077:1890_1400x0_80_0_0_ea20dbfa4ed04442a5845b1adc1c2827.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, аэрофлот, москва, женева (город), швейцария
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Авиакомпания "Аэрофлот
" с 15 августа возобновляет рейсы из Москвы
в Женеву
, сообщает пресс-служба компании.
"Аэрофлот" объявляет о возобновлении рейсов из Москвы в Женеву (Швейцария
). Полёты будут осуществляться с 15 августа по сокращённой программе (один рейс в неделю по субботам)", - говорится в сообщении.
По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. В связи с сокращением количества рейсов в Женеву пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте авиакомпании или в контакт-центре после 1 мая 2020 года, будет автоматически осуществлён возврат денежных средств.
Пассажирам, которые покупали билеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, необходимо обращаться по месту приобретения билетов. Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.
Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж - в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан.