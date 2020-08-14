"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Женеву

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания " Авиакомпания " Аэрофлот " с 15 августа возобновляет рейсы из Москвы Женеву , сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" объявляет о возобновлении рейсов из Москвы в Женеву ( Швейцария ). Полёты будут осуществляться с 15 августа по сокращённой программе (один рейс в неделю по субботам)", - говорится в сообщении.

По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. В связи с сокращением количества рейсов в Женеву пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте авиакомпании или в контакт-центре после 1 мая 2020 года, будет автоматически осуществлён возврат денежных средств.

Пассажирам, которые покупали билеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, необходимо обращаться по месту приобретения билетов. Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.