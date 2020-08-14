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Москвич признался в убийстве и расчленении жены
Житель Москвы, застигнутый в квартире среди пакетов с расчлененными останками жены, признался в ее убийстве, сообщила в пятницу журналистам старший помощник... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:07
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Москвич признался в убийстве и расчленении жены

10:07 14.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Житель Москвы, застигнутый в квартире среди пакетов с расчлененными останками жены, признался в ее убийстве, сообщила в пятницу журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Расчлененное тело женщины нашли в четверг в пакетах в квартире на Ореховом бульваре (Южный округ Москвы). По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских.
Когда те вскрыли дверь, то нашли в квартире мужчину и расчлененное тело женщины в пакетах. Впоследствии выяснилось, что они были мужем и женой.

"По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение", - говорится в релизе.

По версии следствия, в промежуток с 7 по 10 августа мужчина поссорился с супругой и убил ее ударом ножа в грудь.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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