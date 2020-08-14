Москвич признался в убийстве и расчленении жены

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Житель Житель Москвы , застигнутый в квартире среди пакетов с расчлененными останками жены, признался в ее убийстве, сообщила в пятницу журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова

Расчлененное тело женщины нашли в четверг в пакетах в квартире на Ореховом бульваре (Южный округ Москвы). По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских.

Когда те вскрыли дверь, то нашли в квартире мужчину и расчлененное тело женщины в пакетах. Впоследствии выяснилось, что они были мужем и женой.

"По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение", - говорится в релизе.