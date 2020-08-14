Володин поручил сделать запросы по делу о двойном гражданстве у депутатов

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку возможного наличия иностранного гражданства у депутатов палаты и направить запросы в соответствующие органы - МИД, МВД, ФСБ и СВР, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.

Уточняется, что Володин рассмотрел доклад председателя комитета Василия Пискарева и главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршбы , которым было поручено запросить у ЦИК РФ данные о наличии или отсутствии иностранного гражданства ряда депутатов Госдумы.

В ответе ЦИК РФ отмечалось, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты ГД в комиссии сведений о наличии иностранного гражданства у кандидатов не имелось. Кроме того, после регистрации избранного кандидата депутатом вопросы, связанные с возможным приобретением им иностранного гражданства либо вида на жительство, не входят в компетенцию избирательных комиссий, добавили в ГД.

"Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы. Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры", - отметил спикер палаты.

В этой связи, сообщили в пресс-службе палаты, Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ – МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Впервые тема двойного гражданства депутатов была затронута на пленарном заседании в середине апреля. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно всю Государственную думу, в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.