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Володин поручил сделать запросы по делу о двойном гражданстве у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку возможного наличия иностранного... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:06
отари аршба
госдума рф
вячеслав володин
политика
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Больше года собирался это сделать))))). Ждал когда члены ЕР откажутся от второго гражданства?
18
так они там все с 3 гражданством ,как и сам Володин
12
13
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
отари аршба, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин поручил сделать запросы по делу о двойном гражданстве у депутатов

10:06 14.08.2020
2802
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку возможного наличия иностранного гражданства у депутатов палаты и направить запросы в соответствующие органы - МИД, МВД, ФСБ и СВР, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.
Уточняется, что Володин рассмотрел доклад председателя комитета Василия Пискарева и главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршбы, которым было поручено запросить у ЦИК РФ данные о наличии или отсутствии иностранного гражданства ряда депутатов Госдумы.
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В ответе ЦИК РФ отмечалось, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты ГД в комиссии сведений о наличии иностранного гражданства у кандидатов не имелось. Кроме того, после регистрации избранного кандидата депутатом вопросы, связанные с возможным приобретением им иностранного гражданства либо вида на жительство, не входят в компетенцию избирательных комиссий, добавили в ГД.
"Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы. Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры", - отметил спикер палаты.
В этой связи, сообщили в пресс-службе палаты, Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ – МИД, МВД, ФСБ и СВР.
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Впервые тема двойного гражданства депутатов была затронута на пленарном заседании в середине апреля. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно всю Государственную думу, в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
В середине июля Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить некоторых чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства. В запросе Парфенова о проверке двойного гражданства, который есть в распоряжении РИА Новости, упомянуты 14 депутатов Госдумы.
97160115
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Отари АршбаГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Популярные комментарии
Больше года собирался это сделать))))). Ждал когда члены ЕР откажутся от второго гражданства?
14 августа, 10:15
Егор Панкратов
1220004
так они там все с 3 гражданством ,как и сам Володин
14 августа, 10:51
Дмитрий Шнур
1000002
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