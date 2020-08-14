Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575770603.html
Молдавия обратилась к России с вопросом о поставках вакцины от COVID-19
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что власти страны официально обратились к руководству России с вопросом о поставках вакцины от коронавируса в... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
игорь додон
михаил мурашко
здоровье - общество
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682061_0:0:1234:694_1400x0_80_0_0_4662839d155172eafc9b66a389ba19db.jpg
https://ria.ru/20200814/1575768553.html
https://ria.ru/20200812/1575688466.html
россия
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682061_0:0:1234:694_1400x0_80_0_0_4662839d155172eafc9b66a389ba19db.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682061_155:0:1080:694_1400x0_80_0_0_c5569406432f561d68e338a453e9f3e2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682061_270:0:964:694_1400x0_80_0_0_ecb2d97d54197fced2835b6f4f4a062d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь додон, михаил мурашко, здоровье - общество, воз, владимир путин, молдавия, общество

Молдавия обратилась к России с вопросом о поставках вакцины от COVID-19

09:52 14.08.2020
660
© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. ГамалеиПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что власти страны официально обратились к руководству России с вопросом о поставках вакцины от коронавируса в молдавскую республику сразу после того, как РФ решит начать ее экспортировать.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
08:05Распространение нового коронавируса
Мурашко анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса
"Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности, с Российской Федерацией. Мы на связи, и мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.
Президент надеется, что условия "будут нормальными", это позволит провести массовую вакцинацию граждан Молдавии. При этом вакцинация в республике будет добровольным.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
12 августа, 13:05Распространение нового коронавируса
Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20,4 миллиона случаев заражения, свыше 744 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2390001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыИгорь ДодонМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВОЗВладимир ПутинМолдавияОбщество
Рекомендуем
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от COVID-19 за рубежом
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
МИД Турции раскритиковал соглашение между Израилем и ОАЭ
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Чешский премьер заявил о необходимости повторных выборов в Белоруссии
Пограничник в Белоруссии
В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии
Полицейский автомобиль
Москвич признался в убийстве и расчленении жены
Дмитрий Мазепин
Владелец "Уралхима" призвал создать Комитет спасения Белоруссии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин поручил сделать запросы по делу о двойном гражданстве у депутатов
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
В Минске начали собираться протестующие
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Минздрав прокомментировал материал CNN о разработке вакцины от COVID-19
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной
Тень летящего самолета
Буйного "пассажира" вышвырнули из самолета
Медицинский работник
Названы атипичные симптомы коронавируса
Прага
Чешские СМИ сообщили о задержании сотрудника российского посольства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:28Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
13:26В России предложили ввести 300-рублевую купюру
13:20Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
Лента новостейМолния