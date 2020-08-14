МИД Турции раскритиковал соглашение между Израилем и ОАЭ

"ОАЭ, которые пытаются сделать тайные расчеты на основе мертворожденного и недействительного плана США, игнорируют волю Палестины . Руководство ОАЭ не имеет права проводить переговоры с Израилем от имени Палестины и идти на уступки по вопросам, жизненно важным для нее, без согласия палестинского народа и ее администрации. Народы регионы не простят лицемерное поведение ОАЭ, предавших палестинцев", - отметил МИД Турции.