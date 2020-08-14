https://ria.ru/20200814/1575770362.html
МИД Турции раскритиковал соглашение между Израилем и ОАЭ
Соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений игнорирует волю палестинского народа, говорится в заявлении МИД Турции. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:43
2020-08-14T09:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, оаэ, палестина, сша, израиль, в мире