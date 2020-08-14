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МИД Турции раскритиковал соглашение между Израилем и ОАЭ
Соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений игнорирует волю палестинского народа, говорится в заявлении МИД Турции. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:50
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РИА Новости
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турция, оаэ, палестина, сша, израиль, в мире

МИД Турции раскритиковал соглашение между Израилем и ОАЭ

09:43 14.08.2020 (обновлено: 09:50 14.08.2020)
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© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
© Flickr / KLMircea
АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений игнорирует волю палестинского народа, говорится в заявлении МИД Турции.
Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.

"Мы поддерживаем жесткую реакцию, продемонстрированную палестинским народом и администрацией в отношении совместного заявления США, Израиля и ОАЭ. Крайне тревожно, что план, разработанный Лигой арабских государств под руководством Саудовской Аравии в 2002 году и поддержанный Организацией исламского сотрудничества, ОАЭ пытается дезавуировать с целью односторонней выгоды", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что нет никаких оснований для того, чтобы представить трехстороннее заявление в качестве поддержки палестинского дела.

"ОАЭ, которые пытаются сделать тайные расчеты на основе мертворожденного и недействительного плана США, игнорируют волю Палестины. Руководство ОАЭ не имеет права проводить переговоры с Израилем от имени Палестины и идти на уступки по вопросам, жизненно важным для нее, без согласия палестинского народа и ее администрации. Народы регионы не простят лицемерное поведение ОАЭ, предавших палестинцев", - отметил МИД Турции.

Соглашение с ОАЭ станет для Израиля третьим после аналогичных договоренностей с Египтом и Иорданией, заключенных в 1979 и 1994 годах. Израиль также заключал соглашение с Мавританией, которые ныне не действует, и временные соглашения с палестинцами. Власти ОАЭ назвали договоренность с Израилем "историческим дипломатическим достижением", заверив, что нормализация отношений с еврейским государством позволит им обеспечивать безопасность региона.
Владимир Джабаров
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ТурцияОАЭПалестинаСШАИзраильВ мире
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