МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной

Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио. Архивное фото

Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский МИД предложил пересмотреть закон, по которому государство гарантирует безвозмездную помощь по возвращению граждан из-за границы. Соответствующий документ опубликован на . Российский МИД предложил пересмотреть закон, по которому государство гарантирует безвозмездную помощь по возвращению граждан из-за границы. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Сейчас законодательство предусматривает возможность бесплатной перевозки в исключительных случаях: например, когда существует угроза жизни граждан. В ведомстве считают, что зачастую "исключительность" отдельного случая трудно определить, что в итоге приводит к отказам в предоставлении помощи.

В МИД предложили обеспечивать гарантированное возвращение на родину при условии, что гражданин возместит расходы в бюджет в течение трех месяцев и подтвердит оплату документом, который нужно будет отправить в ведомство.

"Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни", — говорится в пояснительной записке к документу.