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МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной
Российский МИД предложил пересмотреть закон, по которому государство гарантирует безвозмездную помощь по возвращению граждан из-за границы. Соответствующий... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:10
туризм
новости - туризм
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571067695_142:0:1280:640_1400x0_80_0_0_cd40cb9361aa3bcda002673a6b32644f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
туризм, новости - туризм, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной

09:39 14.08.2020 (обновлено: 11:10 14.08.2020)
41437
© РИА НовостиРоссияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
© РИА Новости
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский МИД предложил пересмотреть закон, по которому государство гарантирует безвозмездную помощь по возвращению граждан из-за границы. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Сейчас законодательство предусматривает возможность бесплатной перевозки в исключительных случаях: например, когда существует угроза жизни граждан. В ведомстве считают, что зачастую "исключительность" отдельного случая трудно определить, что в итоге приводит к отказам в предоставлении помощи.
В МИД предложили обеспечивать гарантированное возвращение на родину при условии, что гражданин возместит расходы в бюджет в течение трех месяцев и подтвердит оплату документом, который нужно будет отправить в ведомство.
"Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни", — говорится в пояснительной записке к документу.
Таким образом, россияне смогут сами принять решение о целесообразности обращения за помощью, добавили в ведомстве.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
Популярные комментарии
Это так наше государство решило позаботится о своих гражданах??? А зачем тогда оно такое нужно?
14 августа, 09:42
mdmiguel dios
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Оно и заботится. Какой-то живший на Майорке чел на мои деньги кататься будет?
14 августа, 09:43
О Ольга Занкова
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