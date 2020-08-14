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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575769876.html
Чешский премьер заявил о необходимости повторных выборов в Белоруссии
Президентские выборы в Белоруссии необходимо провести заново, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:50
матеуш моравецкий
андрей бабиш
александр лукашенко
протесты в белоруссии
евросовет
чехия
белоруссия
в мире
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удивительное самомнение у мелких стран)) Они считают что кому-то могут указывать? Пусть белорусы САМИ решают свои проблемы
50
Если это не вмешательство в выборы, тогда что?
50
16
чехия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_0:107:3246:1933_1400x0_80_0_0_0e00b3161c9534d632a7255385cd4c44.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
матеуш моравецкий, андрей бабиш, александр лукашенко, евросовет, чехия, белоруссия, в мире

Чешский премьер заявил о необходимости повторных выборов в Белоруссии

09:28 14.08.2020 (обновлено: 11:50 14.08.2020)
2122
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
ПРАГА, 14 авг — РИА Новости. Президентские выборы в Белоруссии необходимо провести заново, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
"О ситуации в Белоруссии, которая действительно серьезная. По договоренности с польским премьером Матеушем Моравецким я предложил срочно провести видеоконференцию членов Евросовета, нельзя ждать, белорусы нуждаются в быстрой помощи. И должен быть послан ясный сигнал о санкциях. Выборы в Белоруссии необходимо повторить, они должны быть прозрачными и с присутствием иностранных наблюдателей", — написал он на своей странице в Twitter.
Бабиш также рассказал о своей реакции на происходящее в республике. По его словам, он посмотрел много видео, на которых "=трусливая и агрессивная полиция молотит безоружных людей".
"Это невероятное зверство. Твердо верю, что идут последние часы диктаторского режима (президента Александра Лукашенко) и что граждане победят", — подытожил премьер.
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Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и итогами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются пятый день.
Самая сложная обстановка в Минске: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около семи тысяч человек.
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Протесты в БелоруссииМатеуш МоравецкийАндрей БабишАлександр ЛукашенкоЕвросоветЧехияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
удивительное самомнение у мелких стран)) Они считают что кому-то могут указывать? Пусть белорусы САМИ решают свои проблемы
14 августа, 09:30
О Ольга Занкова
4300025
Если это не вмешательство в выборы, тогда что?
14 августа, 09:31
Gloomy Humorist
4400015
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