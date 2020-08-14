Чешский премьер заявил о необходимости повторных выборов в Белоруссии

ПРАГА, 14 авг — РИА Новости. Президентские выборы в Андрей Бабиш. Президентские выборы в Белоруссии необходимо провести заново, заявил премьер-министр Чехии

"О ситуации в Белоруссии, которая действительно серьезная. По договоренности с польским премьером Матеушем Моравецким я предложил срочно провести видеоконференцию членов Евросовета , нельзя ждать, белорусы нуждаются в быстрой помощи. И должен быть послан ясный сигнал о санкциях. Выборы в Белоруссии необходимо повторить, они должны быть прозрачными и с присутствием иностранных наблюдателей", — написал он на своей странице в Twitter

Бабиш также рассказал о своей реакции на происходящее в республике. По его словам, он посмотрел много видео, на которых "=трусливая и агрессивная полиция молотит безоружных людей".

"Это невероятное зверство. Твердо верю, что идут последние часы диктаторского режима (президента Александра Лукашенко ) и что граждане победят", — подытожил премьер.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

Вечером того же дня недовольные организацией и итогами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются пятый день.

Самая сложная обстановка в Минске: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около семи тысяч человек.