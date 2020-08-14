Владелец "Уралхима" призвал создать Комитет спасения Белоруссии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Основной владелец и председатель совета директоров " Основной владелец и председатель совета директоров " Уралхима Дмитрий Мазепин призвал белорусский бизнес, интеллигенцию и политиков создать Комитет национального спасения, а президента Белоруссии Александра Лукашенко - начать переговоры с протестующими, говорится в обращении Мазепина, текст которого распространила пресс-служба "Уралхима".

Бизнесмен пишет от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого он является.

"От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности", - отмечает Мазепин.

Владелец "Уралхима", который родился в Минске, призывает руководство Белоруссии прекратить насилие против мирных граждан.

"Второй призыв - к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных", - говорится в заявлении.

Предприниматель добавляет, что российско-белорусский деловой совет готов приложить все усилия, включая возможность стать площадкой для мирного диалога. "Людям не нужны революции, майданы, гражданские войны. Сегодня этот необратимый процесс еще не поздно остановить! Дело только за теми, кто искренне любит Беларусь и Россию", - заключается в обращении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.