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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575769459.html
Названы атипичные симптомы коронавируса
Ученые из Университета Восточной Англии проанализировали течение COVID-19 у пожилых людей и пришли к выводу, что у большинства из них наблюдались атипичные... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Названы атипичные симптомы коронавируса

09:10 14.08.2020 (обновлено: 11:24 14.08.2020)
14929
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ученые из Университета Восточной Англии проанализировали течение COVID-19 у пожилых людей и пришли к выводу, что у большинства из них наблюдались атипичные симптомы заболевания. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.
Наблюдения велись за пациентами домов престарелых в период с 7 апреля по 29 июня. Выяснилось, что из 103 человек, чьи тесты показали положительный результат, только у 38 процентов были выявлены стандартные симптомы коронавируса.
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Отмечается, что у 54 человек не было зафиксировано никаких признаков болезни либо они начинали проявляться через две недели после заражения.
Тем не менее многие инфицированные ощущали "недомогание" и "общее состояние нездоровья", что ученые выделили в категорию "атипичных" симптомов COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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