https://ria.ru/20200814/1575769341.html
В Москве 1350 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 1350 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 195 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:07
2020-08-14T09:07
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анастасия ракова
здоровье - общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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