В Москве 1350 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1350 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194 823", - сообщила вице-мэр.