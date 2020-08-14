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В Москве 1350 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 1350 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 195 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:07
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве 1350 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:07 14.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Еще 1350 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 195 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1350 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194 823", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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