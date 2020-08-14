Глава Ставрополья взял под контроль историю о сбитой насмерть девочке

ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров взял под личный контроль вызвавшую общественный резонанс историю с гибелью 15-летней девочки, сбитой машиной с подростком за рулем.
По данным следственного управления СК по региону, в четверг утром водитель ВАЗ 2106 в Кочубеевском районе сбил 15-летнюю девочку и скрылся. Девочка от травм скончалась. По сообщению ведомства, подозреваемым оказался 16-летний местный житель, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего". Происшествие вызвало общественный резонанс и возмущение среди местных жителей.
"Он сейчас под стражей и за содеянное ответит по закону. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей девочки. И, как отец, прекрасно понимаю чувства, которые сейчас испытывают жители Кочубеевского. Их передают видеокадры, которые мне присылают сейчас в директ. Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, на месте находятся представители Следственного комитета, полиции, прокуратуры, ведутся следственные действия.
"По моему поручению в Кочубеевское приехал мой заместитель. Ситуацию держу на личном контроле. И точку в ней поставит только одно - слово закона", - добавил глава края.