Глава Ставрополья взял под контроль историю о сбитой насмерть девочке

По его словам, на месте находятся представители Следственного комитета, полиции, прокуратуры, ведутся следственные действия.

"По моему поручению в Кочубеевское приехал мой заместитель. Ситуацию держу на личном контроле. И точку в ней поставит только одно - слово закона", - добавил глава края.