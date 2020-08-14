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Глава Ставрополья взял под контроль историю о сбитой насмерть девочке
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров взял под личный контроль вызвавшую общественный резонанс историю с гибелью 15-летней девочки, сбитой машиной с... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:59
владимир владимиров
следственный комитет россии (ск рф)
кочубеевский район
ставропольский край
происшествия
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кочубеевский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф), кочубеевский район, ставропольский край, происшествия

Глава Ставрополья взял под контроль историю о сбитой насмерть девочке

08:59 14.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров взял под личный контроль вызвавшую общественный резонанс историю с гибелью 15-летней девочки, сбитой машиной с подростком за рулем.
По данным следственного управления СК по региону, в четверг утром водитель ВАЗ 2106 в Кочубеевском районе сбил 15-летнюю девочку и скрылся. Девочка от травм скончалась. По сообщению ведомства, подозреваемым оказался 16-летний местный житель, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего". Происшествие вызвало общественный резонанс и возмущение среди местных жителей.
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"Он сейчас под стражей и за содеянное ответит по закону. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей девочки. И, как отец, прекрасно понимаю чувства, которые сейчас испытывают жители Кочубеевского. Их передают видеокадры, которые мне присылают сейчас в директ. Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, на месте находятся представители Следственного комитета, полиции, прокуратуры, ведутся следственные действия.
"По моему поручению в Кочубеевское приехал мой заместитель. Ситуацию держу на личном контроле. И точку в ней поставит только одно - слово закона", - добавил глава края.
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Владимир ВладимировСледственный комитет России (СК РФ)Кочубеевский районСтавропольский крайПроисшествия
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