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Суд оставил в силе приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Бишкекский городской суд оставил в силе приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:48
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
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РИА Новости
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353
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Суд оставил в силе приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву

08:48 14.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Бишкекский городской суд оставил в силе приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщили РИА Новости в пятницу в канцелярии суда.
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Приговор в вышестоящей инстанции, Бишкекском горсуде, обжаловала и сторона защиты, и прокуратура.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
23 июня, 14:34
Эксперт прокомментировал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
"Коллегия судей оставила в силе приговор Первомайского районного суда", - заявил представитель канцелярии.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане
21 февраля, 14:40
Депутаты парламента Киргизии посетили Атамбаева в СИЗО
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Сооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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