Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.

Как сообщили РИА Новости в контактном центре банка, теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет.

Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.

"Вам будут поступать только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте", — сообщили агентству в кол-центре кредитного учреждения.

Бесплатной эта функция останется для владельцев кредитных карт Сбербанка. Держатели дебетовых карт могут пользоваться "Мобильным банком", за который нужно заплатить 60 рублей.

По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктора Достова, таким образом банк реагирует на политику регулятора, который сохранил нулевой тариф за переводы в системе быстрых платежей.

"По всей вероятности, это еще одна попытка Сбербанка компенсировать выпадающие транзакционные доходы, связанные с возрастающим ценовым регулированием со стороны Центрального банка", — сказал эксперт РИА Новости.

Достов напомнил, что ранее в ответ на запрет "банковского роуминга" (комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, отменен с 14 июня. — Прим. ред.) Сбербанк ввел тарифы на внутренние переводы по подписке. Клиенты банка могут бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем необходимо либо покупать подписку, либо платить комиссию в один процент с каждой следующей транзакции.

Участники рынка отмечают, что в целом ценовое регулирование приводит к фактическому повышению расходов потребителей.