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Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:19
россия
сбербанк россии
экономика
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Никого смысла, держать у них деньги. Проценты меньше, чем инфляция. Если обанкротится, горевать не будем. Бесполезный банк.
354
Если отменён банковский роуминг , то вот вам уведомления платные об этих же переводах. Хорошо пристроились. Видать надо каждую запятую особо в законах обговаривать для таких хитрецов.
284
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

08:46 14.08.2020 (обновлено: 11:19 14.08.2020)
154513
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение "Сбербанк онлайн"
Мобильное приложение Сбербанк онлайн
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение "Сбербанк онлайн". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.
Как сообщили РИА Новости в контактном центре банка, теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет.
Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.
"Вам будут поступать только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте", — сообщили агентству в кол-центре кредитного учреждения.
Бесплатной эта функция останется для владельцев кредитных карт Сбербанка. Держатели дебетовых карт могут пользоваться "Мобильным банком", за который нужно заплатить 60 рублей.
Электронный терминал оплаты
8 июля, 07:31
Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктора Достова, таким образом банк реагирует на политику регулятора, который сохранил нулевой тариф за переводы в системе быстрых платежей.
"По всей вероятности, это еще одна попытка Сбербанка компенсировать выпадающие транзакционные доходы, связанные с возрастающим ценовым регулированием со стороны Центрального банка", — сказал эксперт РИА Новости.
Достов напомнил, что ранее в ответ на запрет "банковского роуминга" (комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, отменен с 14 июня. — Прим. ред.) Сбербанк ввел тарифы на внутренние переводы по подписке. Клиенты банка могут бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем необходимо либо покупать подписку, либо платить комиссию в один процент с каждой следующей транзакции.
Участники рынка отмечают, что в целом ценовое регулирование приводит к фактическому повышению расходов потребителей.
Банк России с 1 мая установил предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в системе быстрых платежей: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально — 1500 рублей.
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
22 июля, 05:31
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24327111281210
Обсудить 120
РоссияСбербанк РоссииЭкономика
Популярные комментарии
Никого смысла, держать у них деньги. Проценты меньше, чем инфляция. Если обанкротится, горевать не будем. Бесполезный банк.
14 августа, 08:56
ssggh
320214224
Если отменён банковский роуминг , то вот вам уведомления платные об этих же переводах. Хорошо пристроились. Видать надо каждую запятую особо в законах обговаривать для таких хитрецов.
14 августа, 08:50
Natalia Bikowa
27261112
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