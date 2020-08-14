https://ria.ru/20200814/1575768725.html
Минздрав прокомментировал материал CNN о разработке вакцины от COVID-19
Никаких официальных предложений о разработке вакцины от COVID-19 Минздрав РФ США не направлял, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:33
2020-08-14T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575761663.html
kottas T
Ну это у них сейчас тема номер один..Защемило им и припекло пониже спины люто.Это как со Скрипалями ,будут писать абсолютную чушь,вбросы делать ,лишь бы тема на плаву была и разогрета чтобы при необходимости в удачный момент куда -нибудь ее пришпилить..Может они уже готовят провокации и операцию по дискредитации нашей вакцины...Ту т дело как с космосом-политическое...После эпического провала бритковской и амерской "непревзойденной" медицины в борьбе с вирусом это для них удар между ног и в челюсть...А в также мимо их карманов пролетают миллиарды ...Да они любое государство за такое покушение на их прибыли загрызут (за СП-2 нам вообще войну объявили)
16
Von Stirliz
Чисто статья для очередной Пулитцеровской премии,не зря там про бедных обезьянок слово замолвили. Не обратили внимание: источники, как обычно,CNN не называет - обычный фейк.
11
2
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575696956_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b4fb0ffaefb79290dc631448bf7f5717.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сша, в мире