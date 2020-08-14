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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575768725.html
Минздрав прокомментировал материал CNN о разработке вакцины от COVID-19
Никаких официальных предложений о разработке вакцины от COVID-19 Минздрав РФ США не направлял, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575761663.html
Ну это у них сейчас тема номер один..Защемило им и припекло пониже спины люто.Это как со Скрипалями ,будут писать абсолютную чушь,вбросы делать ,лишь бы тема на плаву была и разогрета чтобы при необходимости в удачный момент куда -нибудь ее пришпилить..Может они уже готовят провокации и операцию по дискредитации нашей вакцины...Ту т дело как с космосом-политическое...После эпического провала бритковской и амерской "непревзойденной" медицины в борьбе с вирусом это для них удар между ног и в челюсть...А в также мимо их карманов пролетают миллиарды ...Да они любое государство за такое покушение на их прибыли загрызут (за СП-2 нам вообще войну объявили)
16
Чисто статья для очередной Пулитцеровской премии,не зря там про бедных обезьянок слово замолвили. Не обратили внимание: источники, как обычно,CNN не называет - обычный фейк.
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сша
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сша, в мире

Минздрав прокомментировал материал CNN о разработке вакцины от COVID-19

08:33 14.08.2020 (обновлено: 08:38 14.08.2020)
6693
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Никаких официальных предложений о разработке вакцины от COVID-19 Минздрав РФ США не направлял, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.
Президент Дональд Трамп
Вчера, 21:23Распространение нового коронавируса
Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса
"Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял", - сказал Кузнецов.
99233113
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)СШАВ мире
Популярные комментарии
Ну это у них сейчас тема номер один..Защемило им и припекло пониже спины люто.Это как со Скрипалями ,будут писать абсолютную чушь,вбросы делать ,лишь бы тема на плаву была и разогрета чтобы при необходимости в удачный момент куда -нибудь ее пришпилить..Может они уже готовят провокации и операцию по дискредитации нашей вакцины...Ту т дело как с космосом-политическое...После эпического провала бритковской и амерской "непревзойденной" медицины в борьбе с вирусом это для них удар между ног и в челюсть...А в также мимо их карманов пролетают миллиарды ...Да они любое государство за такое покушение на их прибыли загрызут (за СП-2 нам вообще войну объявили)
14 августа, 09:30
kottas T
1600000
Чисто статья для очередной Пулитцеровской премии,не зря там про бедных обезьянок слово замолвили. Не обратили внимание: источники, как обычно,CNN не называет - обычный фейк.
14 августа, 10:03
Von Stirliz
1010000
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