Первую за шесть лет тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первая за шесть лет ракета-носитель тяжелого класса " Первая за шесть лет ракета-носитель тяжелого класса " Ангара-А5 " отправлена на космодром Плесецк , сообщил Роскосмос

В конце июля источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что отправка ракеты намечается в первой половине августа.

"Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter

Первая ракета "Ангара-А5" была отправлена в Плесецк в июле 2014 года и запущена в декабре того же года.

В мае 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что старт второй "Ангары-А5" может состояться осенью. В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

Летные испытания ракеты "Ангара-А5", которые включают шесть пусков, планируется завершить в 2021-2022 годах.