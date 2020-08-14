Первую за шесть лет тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк

В конце июля источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что отправка ракеты намечается в первой половине августа.
"Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
Первая ракета "Ангара-А5" была отправлена в Плесецк в июле 2014 года и запущена в декабре того же года.
В мае 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что старт второй "Ангары-А5" может состояться осенью. В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
Летные испытания ракеты "Ангара-А5", которые включают шесть пусков, планируется завершить в 2021-2022 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".