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Первую за шесть лет тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк
Первая за шесть лет ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк, сообщил Роскосмос. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T07:42
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РИА Новости
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353
60
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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

Первую за шесть лет тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк

07:35 14.08.2020 (обновлено: 07:42 14.08.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПлесецк
Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первая за шесть лет ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк, сообщил Роскосмос.
В конце июля источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что отправка ракеты намечается в первой половине августа.
"Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
Первая ракета "Ангара-А5" была отправлена в Плесецк в июле 2014 года и запущена в декабре того же года.
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В мае 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что старт второй "Ангары-А5" может состояться осенью. В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
Летные испытания ракеты "Ангара-А5", которые включают шесть пусков, планируется завершить в 2021-2022 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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