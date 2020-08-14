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Буйного "пассажира" вышвырнули из самолета
Сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink сняли с борта воздушного судна мужчину, который незаконно проник в салон лайнера и буйно себя вел. Видео, на... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:15
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, индонезия, indigo, в мире

Буйного "пассажира" вышвырнули из самолета

07:09 14.08.2020 (обновлено: 10:15 14.08.2020)
14146
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТень летящего самолета
Тень летящего самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Тень летящего самолета. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink сняли с борта воздушного судна мужчину, который незаконно проник в салон лайнера и буйно себя вел. Видео, на котором запечатлено произошедшее, опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, как, предположительно, члены экипажа вместе с полицейскими буквально вышвыривают мужчину из стоящего на земле воздушного судна, бросают его на асфальт, а затем тащат по земле.
Инцидент, как утверждают местные СМИ, имел место в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.
Ранее стало известно, что представители индийской авиакомпании IndiGo в аэропорту Мумбаи вывели из самолета мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который перед вылетом воздушного судна пытался проникнуть в кабину пилота, чтобы подзарядить телефон.
147341144
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