Буйного "пассажира" вышвырнули из самолета

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink сняли с борта воздушного судна мужчину, который незаконно проник в салон лайнера и буйно себя вел. Видео, на котором запечатлено произошедшее, опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, как, предположительно, члены экипажа вместе с полицейскими буквально вышвыривают мужчину из стоящего на земле воздушного судна, бросают его на асфальт, а затем тащат по земле.
Man is removed from a Citilink ATR after illegally entering the aircraft at Raden Intan II Airport in Indonesia. https://t.co/9aYW3U73UM pic.twitter.com/yVn4OD7hJn— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) August 12, 2020
Инцидент, как утверждают местные СМИ, имел место в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.
Ранее стало известно, что представители индийской авиакомпании IndiGo в аэропорту Мумбаи вывели из самолета мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который перед вылетом воздушного судна пытался проникнуть в кабину пилота, чтобы подзарядить телефон.