CNN сообщил об отказе США от помощи России в разработке вакцины от COVID

Источники канала сообщили, что Россия предлагала "беспрецедентное сотрудничество" в рамках американского проекта "Сверхзвуковая скорость", нацеленного на разработку вакцины, но оказалось, что "США не открыты" для российских медицинских разработок.

"Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, США не принимают как раз из-за недоверия", - сказал каналу высокопоставленный российский чиновник.

Российские официальные лица также сообщили каналу, что Россия открыта по вопросу обмена информацией о вакцине, это может помочь фармацевтическим компаниям США производить вакцину в Соединенных Штатах.

Вакцина, по словам российских источников канала, может спасти жизни американцев, и Вашингтону следует "хорошо подумать о том, чтобы принять" вакцину.

"Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, появятся вопросы: почему США не изучили эту возможность глубже, почему политика встала на пути к вакцине", - заявил CNN российский чиновник.

При этом американские чиновники заявили каналу, что российская вакцина в США "считается настолько недоработанной, что даже не взывала хоть сколько-нибудь серьезного интереса".

"США ни за что не будут испытывать ее на обезьянах, что уж говорить о людях", - подчеркнул неназваный американский чиновник.

Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. США надеются получить вакцину от коронавируса, которая сейчас проходит третью фазу испытаний, до конца года.