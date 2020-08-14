https://ria.ru/20200814/1575767715.html
CNN сообщил об отказе США от помощи России в разработке вакцины от COVID
Россия предлагала Соединенным Штатам помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались, заявили американскому телеканалу CNN неназванные... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T06:39
2020-08-14T07:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сша
в мире
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scoffer
Российское руководство поставило перед нашими учёными задачу в кратчайшие сроки создать вакцину от ковида. И тут никакой политики, чистая экономика - ВВП страны за полгода рухнул на 10%, так было и в других странах. Первая вакцина уже создана, ещё 3 на подходе. Нам по фиг, что думают о вакцине на Западе! Главная задача - защитить своё население и вернуть страну в привычный режим существования.
35
Александр Забела
Оставте исключитедьных а покое. Они хотели весь мир подсадить на свою вакцину, а тут облом! Вот и скрипят зубами от злобы что бабло уплыло.
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россия
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, сша, в мире
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия
предлагала Соединенным Штатам
помочь с разработкой вакцины от коронавируса
, но в США отказались, заявили американскому телеканалу CNN
неназванные российские чиновники.
Источники канала сообщили, что Россия предлагала "беспрецедентное сотрудничество" в рамках американского проекта "Сверхзвуковая скорость", нацеленного на разработку вакцины, но оказалось, что "США не открыты" для российских медицинских разработок.
"Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, США не принимают как раз из-за недоверия", - сказал каналу высокопоставленный российский чиновник.
Российские официальные лица также сообщили каналу, что Россия открыта по вопросу обмена информацией о вакцине, это может помочь фармацевтическим компаниям США производить вакцину в Соединенных Штатах.
Вакцина, по словам российских источников канала, может спасти жизни американцев, и Вашингтону следует "хорошо подумать о том, чтобы принять" вакцину.
"Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, появятся вопросы: почему США не изучили эту возможность глубже, почему политика встала на пути к вакцине", - заявил CNN российский чиновник.
При этом американские чиновники заявили каналу, что российская вакцина в США "считается настолько недоработанной, что даже не взывала хоть сколько-нибудь серьезного интереса".
"США ни за что не будут испытывать ее на обезьянах, что уж говорить о людях", - подчеркнул неназваный американский чиновник.
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. США надеются получить вакцину от коронавируса, которая сейчас проходит третью фазу испытаний, до конца года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.