https://ria.ru/20200814/1575767658.html
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T06:28
2020-08-14T07:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
яцек сариуш-вольский
александр лукашенко
алексей пушков
польша
белоруссия
в мире
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Сергей Пахомов
Надо в ответ наказать Польшу за украинский домбас
266
Руслан Тлеуж
В данном случае полностью согласен с Пушковым: обвинения польского депутата просто абсурдны!
229
33
польша
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, европарламент, яцек сариуш-вольский, александр лукашенко, алексей пушков, польша, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал в своем Twitter
призыв депутата Европарламента
от Польши Яцека Сариуш-Вольского
ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии
.
"Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом - или вообще без предлога", - написал Пушков.
Он отметил, что таких "ненавистников" России, как Сариуш-Вольский, в Польше немало, выразив при этом сожаление из-за того, что к ним "прислушиваются в некоторых странах ЕС".
"Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию", - заключил сенатор.
Протесты в Белоруссии
В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил Лукашенко
с результатом 80,08 процента голосов, его основная соперница Светлана Тихановская
набрала 10,09 процента.
Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования. Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.