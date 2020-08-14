Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

"Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом - или вообще без предлога", - написал Пушков.

Он отметил, что таких "ненавистников" России, как Сариуш-Вольский, в Польше немало, выразив при этом сожаление из-за того, что к ним "прислушиваются в некоторых странах ЕС".

"Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию", - заключил сенатор.

Протесты в Белоруссии

В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09 процента.