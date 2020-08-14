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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575767658.html
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T07:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
яцек сариуш-вольский
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алексей пушков
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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светлана тихановская, европарламент, яцек сариуш-вольский, александр лукашенко, алексей пушков, польша, белоруссия, в мире

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

06:28 14.08.2020 (обновлено: 07:22 14.08.2020)
164704
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии.
"Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом - или вообще без предлога", - написал Пушков.
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Он отметил, что таких "ненавистников" России, как Сариуш-Вольский, в Польше немало, выразив при этом сожаление из-за того, что к ним "прислушиваются в некоторых странах ЕС".
"Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию", - заключил сенатор.

Протесты в Белоруссии

В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09 процента.
Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования. Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвропарламентЯцек Сариуш-ВольскийАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Надо в ответ наказать Польшу за украинский домбас
14 августа, 07:02
Сергей Пахомов
235930019
В данном случае полностью согласен с Пушковым: обвинения польского депутата просто абсурдны!
14 августа, 07:06
Руслан Тлеуж
209320114
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