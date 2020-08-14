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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575767617.html
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными на протестах в Минске. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:56
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575765725.html
Зря их отпустили.
1739
Живу в Минске. Такого единения народа не видела более 20 лет. Выходят с цветами, с детками, семьями, выходят пенсионеры с тростью, инвалиды колясочники. Мы хотим одного и того же: честный подсчет голосов. Сначала власть утверждала про 80%победы действующего. Вчера "переобулись": 69%. Люди требуют пересчета, за наши налоги требуем остановить ложь, насилие сотрудников охраны правопорядка. За более, чем 25 лет текущий лидер страны не справился. Так, уйди достойно. Хотим дать шанс другим лидерам проявить себя. Хватит кормиться у кормушки целыми семьями.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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2020-08-14T06:18
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

06:18 14.08.2020 (обновлено: 11:56 14.08.2020)
36736
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными на протестах в Минске.
Заявление он сделал у стен изолятора на улице Окрестина, откуда вечером в четверг начали отпускать участников акций протеста.
В Сети появилось видео, на котором Барсуков в ответ на вопрос о жестоком обращении говорит: "Издевательств никаких не было".
Тем не менее, многие из вышедших на свободу заявили о произволе со стороны силовиков. Некоторых из изолятора забирали на скорой, так как они не могут ходить. Освобожденные также просят встречающих не аплодировать, потому что представители закона в ответ на овации начинают избивать тех, кто еще в заключении. По словам очевидцев, из-за забора раздаются звуки ударов и громкие крики.

Протесты после выборов

В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала чуть больше десяти процентов.
Вышедшие на улицы граждане заявляют, что не согласны с итогами голосования, отказываются расходиться, строят баррикады, в ответ силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Зря их отпустили.
14 августа, 07:04
Сергей Пахомов
5822021018135
Живу в Минске. Такого единения народа не видела более 20 лет. Выходят с цветами, с детками, семьями, выходят пенсионеры с тростью, инвалиды колясочники. Мы хотим одного и того же: честный подсчет голосов. Сначала власть утверждала про 80%победы действующего. Вчера "переобулись": 69%. Люди требуют пересчета, за наши налоги требуем остановить ложь, насилие сотрудников охраны правопорядка. За более, чем 25 лет текущий лидер страны не справился. Так, уйди достойно. Хотим дать шанс другим лидерам проявить себя. Хватит кормиться у кормушки целыми семьями.
14 августа, 07:30
LLulu262005
3146203150
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