https://ria.ru/20200814/1575767617.html
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными на протестах в Минске. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T06:18
2020-08-14T11:56
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678785_0:207:2338:1522_1400x0_80_0_0_284db9513773f0149ad3fc6dee5e2ddf.jpg
https://ria.ru/20200814/1575765725.html
Сергей Пахомов
Зря их отпустили.
1739
Lulu262005
Живу в Минске. Такого единения народа не видела более 20 лет. Выходят с цветами, с детками, семьями, выходят пенсионеры с тростью, инвалиды колясочники. Мы хотим одного и того же: честный подсчет голосов. Сначала власть утверждала про 80%победы действующего. Вчера "переобулись": 69%. Люди требуют пересчета, за наши налоги требуем остановить ложь, насилие сотрудников охраны правопорядка. За более, чем 25 лет текущий лидер страны не справился. Так, уйди достойно. Хотим дать шанс другим лидерам проявить себя. Хватит кормиться у кормушки целыми семьями.
475
326
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стоим на коленях и возле головы автомат - врач рассказала о задержании во время акции медиков в Минске
Минск. Одна из освобожденных - врач скорой помощи Анастасия. Девушка рассказывает, как ее задержали на акции медиков, приставив к голове автомат - и как она слышала по ночам в изоляторе, как избивают парней.
2020-08-14T06:18
true
PT1M12S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678785_0:207:2338:1522_1400x0_80_0_0_284db9513773f0149ad3fc6dee5e2ddf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678785_17:0:2322:1729_1400x0_80_0_0_ed9b697a5bc13e334ed86ebb947d996a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678785_305:0:2034:1729_1400x0_80_0_0_17a8d413bd0869498c080c8d58be6178.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Замглавы МВД Белоруссии
Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными на протестах в Минске
.
Заявление он сделал у стен изолятора на улице Окрестина, откуда вечером в четверг начали отпускать участников акций протеста.
В Сети появилось видео, на котором Барсуков в ответ на вопрос о жестоком обращении говорит: "Издевательств никаких не было".
Тем не менее, многие из вышедших на свободу заявили о произволе со стороны силовиков. Некоторых из изолятора забирали на скорой, так как они не могут ходить. Освобожденные также просят встречающих не аплодировать, потому что представители закона в ответ на овации начинают избивать тех, кто еще в заключении. По словам очевидцев, из-за забора раздаются звуки ударов и громкие крики.
Протесты после выборов
В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала чуть больше десяти процентов.
Вышедшие на улицы граждане заявляют, что не согласны с итогами голосования, отказываются расходиться, строят баррикады, в ответ силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>