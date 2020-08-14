В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Замглавы Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными на протестах в Минске

Заявление он сделал у стен изолятора на улице Окрестина, откуда вечером в четверг начали отпускать участников акций протеста.

В Сети появилось видео, на котором Барсуков в ответ на вопрос о жестоком обращении говорит: "Издевательств никаких не было".

Тем не менее, многие из вышедших на свободу заявили о произволе со стороны силовиков. Некоторых из изолятора забирали на скорой, так как они не могут ходить. Освобожденные также просят встречающих не аплодировать, потому что представители закона в ответ на овации начинают избивать тех, кто еще в заключении. По словам очевидцев, из-за забора раздаются звуки ударов и громкие крики.

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Протесты после выборов

В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала чуть больше десяти процентов.

Вышедшие на улицы граждане заявляют, что не согласны с итогами голосования, отказываются расходиться, строят баррикады, в ответ силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.