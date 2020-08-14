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В Приморье на берегу нашли тела двух человек
Тела двух человек, предположительно, с пропавшей в Хабаровском крае яхты "Барыня" найдены берегу у села в Приморье, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, приморский край, происшествия

В Приморье на берегу нашли тела двух человек

06:11 14.08.2020 (обновлено: 11:00 14.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Тела двух человек, предположительно, с пропавшей в Хабаровском крае яхты "Барыня" найдены берегу у села в Приморье, сообщил РИА Новости представитель администрации Тернейского района.
Яхта "Барыня" пропала 31 июля в акватории Татарского пролива, направляясь из поселок Нельма в город Советская Гавань. Сообщалось, что на борту может находиться три человека. На поиски вылетел вертолет МЧС.

"Тела двух человек нашли у поселка Кузнецово 9 августа", — сказал собеседник.

Эту информацию агентству подтвердили в районном ОВД, отметив, что на место выезжали правоохранители.
В ГУ МЧС по Хабаровскому краю РИА Новости сообщили, что активная фаза поисков яхты завершена. Поиск продолжается проходящими мимо судами.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПриморский крайПроисшествия
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