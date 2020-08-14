https://ria.ru/20200814/1575767588.html
В Приморье на берегу нашли тела двух человек
Тела двух человек, предположительно, с пропавшей в Хабаровском крае яхты "Барыня" найдены берегу у села в Приморье, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T06:11
2020-08-14T11:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
приморский край
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575702524.html
1
хабаровский край
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/83/1524928356_0:133:3172:1917_1400x0_80_0_0_dc97771f78923ac9b39ecff2124cb014.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, приморский край, происшествия