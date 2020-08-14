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В Афганистане начали процесс освобождения 400 талибов
Власти Афганистана начали процесс освобождения 400 оставшихся талибов, накануне были освобождены 80 из них, сообщил офис совета национальной безопасности. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T06:21
афганистан
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афганистан, в мире

В Афганистане начали процесс освобождения 400 талибов

06:00 14.08.2020 (обновлено: 06:21 14.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАфганистан
Афганистан
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Афганистана начали процесс освобождения 400 оставшихся талибов, накануне были освобождены 80 из них, сообщил офис совета национальной безопасности.
В понедельник телеканал Tolo News со ссылкой на источник в президентском дворце сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении 400 талибов.
"Вчера правительство Исламской Республики Афганистан освободило 80 осужденных талибов из тех 400, освобождение которых санкционировала Лойя Джирга для ускорения усилий по ведению прямых переговоров и прочного прекращения огня по всей стране", - говорится в заявлении офиса в Twitter.
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Ранее телеканал Tolo News сообщал, что в воскресенье, 9 августа, члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов радикального движения "Талибан". Позднее телерадиовещательная компания Афганистана RTA со ссылкой на источники сообщила, что переговоры могут начаться 16 августа.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
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