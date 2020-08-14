Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для нормальных условий жизни людей на Дальнем Востоке требуется эффективная система энергообеспечения.

"Теплые дома, свет и горячая вода без перебоев, причем все это должно быть по доступным хотя бы ценам", — сказал он на заседании по электроэнергетике и газификации Дальневосточного федерального округа.

Глава кабмина потребовал не допускать скачков цен на свет и поручил Минэнерго до 1 сентября внести на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам на Дальнем Востоке.

Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году ввели механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас их субсидируют за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.

Механизм выравнивания действует до конца 2020-го и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Рассматривается возможность продлить его до 2028 года с определенными корректировками.