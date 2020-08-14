https://ria.ru/20200814/1575767428.html
Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для нормальных условий жизни людей на Дальнем Востоке требуется эффективная система энергообеспечения. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T05:44
2020-08-14T09:56
михаил мишустин
дальневосточный фо
общество
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https://ria.ru/20200814/1575767050.html
Мугабе Хайлеселассиевич Обнулись
это еще Путин и Медведев обещали (лет 10 назад). Мишустин действует в том же русле - слова, слова, слова... :-/
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дальневосточный фо
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575767914_0:264:3172:2048_1400x0_80_0_0_907d7f1f260cd62faefb5e58d5a19b4e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, дальневосточный фо, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
заявил, что для нормальных условий жизни людей на Дальнем Востоке
требуется эффективная система энергообеспечения.
"Теплые дома, свет и горячая вода без перебоев, причем все это должно быть по доступным хотя бы ценам", — сказал он на заседании по электроэнергетике и газификации Дальневосточного федерального округа.
Глава кабмина потребовал не допускать скачков цен на свет и поручил Минэнерго до 1 сентября внести на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам на Дальнем Востоке.
Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году ввели механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас их субсидируют за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.
Механизм выравнивания действует до конца 2020-го и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Рассматривается возможность продлить его до 2028 года с определенными корректировками.
При этом Минэнерго предлагало ограничить число потребителей, для которых будет вестись выравнивание тарифов. Предполагается, что выравнивание не коснется предприятий, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней.