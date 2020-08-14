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Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для нормальных условий жизни людей на Дальнем Востоке требуется эффективная система энергообеспечения. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:56
михаил мишустин
дальневосточный фо
общество
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https://ria.ru/20200814/1575767050.html
это еще Путин и Медведев обещали (лет 10 назад). Мишустин действует в том же русле - слова, слова, слова... :-/
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дальневосточный фо
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575767914_0:264:3172:2048_1400x0_80_0_0_907d7f1f260cd62faefb5e58d5a19b4e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
михаил мишустин, дальневосточный фо, общество

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

05:44 14.08.2020 (обновлено: 09:56 14.08.2020)
9911
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для нормальных условий жизни людей на Дальнем Востоке требуется эффективная система энергообеспечения.

"Теплые дома, свет и горячая вода без перебоев, причем все это должно быть по доступным хотя бы ценам", — сказал он на заседании по электроэнергетике и газификации Дальневосточного федерального округа.

Глава кабмина потребовал не допускать скачков цен на свет и поручил Минэнерго до 1 сентября внести на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам на Дальнем Востоке.
Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году ввели механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас их субсидируют за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.
Механизм выравнивания действует до конца 2020-го и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Рассматривается возможность продлить его до 2028 года с определенными корректировками.
При этом Минэнерго предлагало ограничить число потребителей, для которых будет вестись выравнивание тарифов. Предполагается, что выравнивание не коснется предприятий, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
04:37
Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
701803129
Обсудить 13
Михаил МишустинДальневосточный ФООбщество
Популярные комментарии
это еще Путин и Медведев обещали (лет 10 назад). Мишустин действует в том же русле - слова, слова, слова... :-/
14 августа, 06:11
Мугабе Хайлеселассиевич Обнулись
1800025
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