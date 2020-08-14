Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575767250.html
Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его белорусского коллегу Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:54
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575707051_0:167:3343:2047_1400x0_80_0_0_62ec2f60b3b786fd6a868c9647ad5b99.jpg
https://ria.ru/20200813/1575764428.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575762394.html
Про украинский народ они уже подумали, теперь очередь за белорусским. Пришло время белоруссам выбирать.
339
Никаких «включений в состав России» не будет.Белоруссия суверенное государство и должно быть самостоятельным.Другое дело,что лица узурпировавшие власть не должны выдавать свои хотелки за наднациональные идеи.
145
110
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575707051_0:167:3343:2047_1400x0_80_0_0_62ec2f60b3b786fd6a868c9647ad5b99.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575707051_232:0:2961:2047_1400x0_80_0_0_28785cb24242e721233531c02fce8847.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575707051_573:0:2620:2047_1400x0_80_0_0_7c66e88c4be26309aaf634adeab8c335.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

05:16 14.08.2020 (обновлено: 08:54 14.08.2020)
19165
© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его белорусского коллегу Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства.
Ранее Науседа предложил Минску создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.

"Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов", — сказал литовский президент в интервью телеканалу Sky News.

Науседа допустил введение санкций против Белоруссии, но подчеркнул, что такое решение "отрицательно скажется на белорусском народе".
"Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Белоруссией — это свободные выборы и логичный итог таких выборов. <...> Мир и международное сообщество должны подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта", — заявил литовский президент.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Вчера, 23:33Протесты в Белоруссии
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
При этом Науседа выразил мнение, что Белоруссия "может быть, будет полностью включена в состав России" в случае "пассивного" отношения к ситуации в республике со стороны Евросоюза.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки найти "русский след" в дестабилизации в Белоруссии безосновательны, а желание внести раскол в отношения Москвы и Минска обречено на провал.

Протесты после выборов

В белорусских городах после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09 процента.
Вышедшие на улицы граждане не согласны с итогами голосования, они отказываются расходиться, выстраиваются в цепи солидарности с задержанными, строят баррикады. В ответ силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.
Во вторник стало известно, что Тихановская приехала в Литву. По утверждению штаба политика, у нее не было другого выбора из-за давления со стороны администрации Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Белорусские женщины провели несанкционированную акцию в Минске, высказывая протест против действий силовиков в городах республики
Вчера, 22:00Сказано в эфире
Беларусь: когда наступит кульминация протестов и что ждет Лукашенко?Протесты в Беларуси не затихают с 9 августа. Несмотря на отключения интернета в стране, в Сеть попадают видео с жестоким противостоянием митингующих и силовиков. На фоне роста насилия, в стране начались забастовки на некоторых производствах. Страны Запада угрожают Минску санкциями и призывают власти к диалогу с оппозицией.
333994330221
Обсудить 110
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Про украинский народ они уже подумали, теперь очередь за белорусским. Пришло время белоруссам выбирать.
14 августа, 05:25
nakιs Kamakιs
15850015620
Никаких «включений в состав России» не будет.Белоруссия суверенное государство и должно быть самостоятельным.Другое дело,что лица узурпировавшие власть не должны выдавать свои хотелки за наднациональные идеи.
14 августа, 06:30
Олег 84
78321061
Рекомендуем
Двигатель Д-18Т в цехе ОАО Мотор Сич
В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"
Протесты в Минске
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Алексей Пушков
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Музыкант Сергей Шнуров
Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
Солнцезащитный экран под лобовым стеклом автомобиля
Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
Инспектор ДПС
Злостных автохулиганов предложили лишать прав
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС
Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки
Польское издание оценило мощь российского Су-30СМ
Сенатор Камала Харрис
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза
Актер Сергей Куницкий
Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Тень летящего самолета
Буйного "пассажира" вышвырнули из самолета
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20В Госдуме направили запросы о наличии у депутатов двойного гражданства
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
12:28Власти Подмосковья назвали подходящие места для сбора ягод
12:20Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Лента новостейМолния