Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его белорусского коллегу Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства.
Ранее Науседа предложил Минску создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.
"Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов", — сказал литовский президент в интервью телеканалу Sky News.
Науседа допустил введение санкций против Белоруссии, но подчеркнул, что такое решение "отрицательно скажется на белорусском народе".
"Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Белоруссией — это свободные выборы и логичный итог таких выборов. <...> Мир и международное сообщество должны подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта", — заявил литовский президент.
При этом Науседа выразил мнение, что Белоруссия "может быть, будет полностью включена в состав России" в случае "пассивного" отношения к ситуации в республике со стороны Евросоюза.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки найти "русский след" в дестабилизации в Белоруссии безосновательны, а желание внести раскол в отношения Москвы и Минска обречено на провал.
Протесты после выборов
В белорусских городах после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09 процента.
Вышедшие на улицы граждане не согласны с итогами голосования, они отказываются расходиться, выстраиваются в цепи солидарности с задержанными, строят баррикады. В ответ силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.
Во вторник стало известно, что Тихановская приехала в Литву. По утверждению штаба политика, у нее не было другого выбора из-за давления со стороны администрации Лукашенко.
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Вчера, 22:00Сказано в эфиреБеларусь: когда наступит кульминация протестов и что ждет Лукашенко?Протесты в Беларуси не затихают с 9 августа. Несмотря на отключения интернета в стране, в Сеть попадают видео с жестоким противостоянием митингующих и силовиков. На фоне роста насилия, в стране начались забастовки на некоторых производствах. Страны Запада угрожают Минску санкциями и призывают власти к диалогу с оппозицией.