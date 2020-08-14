Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его белорусского коллегу Президентзаявил, что его белорусского коллегу Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства.

Ранее Науседа предложил Минску создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.

"Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов", — сказал литовский президент в интервью телеканалу Sky News.

Науседа допустил введение санкций против Белоруссии, но подчеркнул, что такое решение "отрицательно скажется на белорусском народе".

"Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Белоруссией — это свободные выборы и логичный итог таких выборов. <...> Мир и международное сообщество должны подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта", — заявил литовский президент.

При этом Науседа выразил мнение, что Белоруссия "может быть, будет полностью включена в состав России" в случае "пассивного" отношения к ситуации в республике со стороны Евросоюза.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки найти "русский след" в дестабилизации в Белоруссии безосновательны, а желание внести раскол в отношения Москвы Минска обречено на провал.

Протесты после выборов

В белорусских городах после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов, его основная соперница Светлана Тихановска я набрала 10,09 процента.

Вышедшие на улицы граждане не согласны с итогами голосования, они отказываются расходиться, выстраиваются в цепи солидарности с задержанными, строят баррикады. В ответ силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.

Во вторник стало известно, что Тихановская приехала в Литву. По утверждению штаба политика, у нее не было другого выбора из-за давления со стороны администрации Лукашенко.