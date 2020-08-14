Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Музыкант Сергей Музыкант Сергей Шнуров в стихах отреагировал на забастовку на белорусском предприятии "БелАЗ".

Instargam он выложил видео с толпой рабочих "БелАЗа", которые скандируют лозунг "уходи!".

"Все проблемы наружу вылазят, если их двадцать лет не решали. Забастовка, теперь на Белазе, Лукашенко поддержка большая! Вышли сотни людин, и кричат как один, "Уходи! Уходи! Уходи!" — написал Шнуров.

Ранее в СМИ появились сообщения, что работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединились к протестам.

Участники несанкционированной акции передали мэру города Жодино свои требования — "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов".

При этом в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходила встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.