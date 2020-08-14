https://ria.ru/20200814/1575767130.html
Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
Музыкант Сергей Шнуров в стихах отреагировал на забастовку на белорусском предприятии "БелАЗ". РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T04:57
2020-08-14T04:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
шнур (сергей шнуров)
белоруссия
в мире
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Руслан Тлеуж
Шнуров, а ведь Батько усидит! Потихонечку на нет сойдут протесты, Кто-то сядет, кто-то будет бит, Кто-то из страны уедет с треском. Не таких за четверть века он Одной левой отправлял в нокаут. Минских скакуасов дружный сонм Порезвится - и отъедет в аут. Главное, чтоб в ярости своей Эти крикуны не позабыли: На их совесть ляжет кровь людей, что они на площадь выводили! Из-за них лихая молодежь Будет умирать на баррикадах, Из-за них страну охватит дрожь, Жизнь народа разом станет адом. Беларусь не вижу без Луки, Как без Володимира - России, Берегите дом свой, мужики, От безумий бунтовскОй стихии!
123
Мугабе Хайлеселассиевич Обнулись
Бабушка надвое сказала усидит или нет. Еще рабочий класс не сказал своего веского слова. А вот насчет "крови, которая ляжет" - тут пальцем в небо. Кровь уже лежит на ОМОНовцах. Посмотрите ютуб, что ли - ни одного ролика, где беспричинно месили ОМОН, зато куча - где ОМОН беспричинно месит граждан.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, шнур (сергей шнуров), белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Музыкант Сергей Шнуров
в стихах отреагировал на забастовку на белорусском предприятии "БелАЗ".
В Instargam
он выложил видео с толпой рабочих "БелАЗа", которые скандируют лозунг "уходи!".
"Все проблемы наружу вылазят, если их двадцать лет не решали. Забастовка, теперь на Белазе, Лукашенко поддержка большая! Вышли сотни людин, и кричат как один, "Уходи! Уходи! Уходи!" — написал Шнуров.
Ранее в СМИ появились сообщения, что работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединились к протестам.
Участники несанкционированной акции передали мэру города Жодино свои требования — "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов".
При этом в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходила встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.