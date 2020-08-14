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Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
Никаких резких скачков тарифов на электричество на Дальнем Востоке быть не должно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T07:19
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Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО

04:37 14.08.2020 (обновлено: 07:19 14.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг – РИА Новости. Никаких резких скачков тарифов на электричество на Дальнем Востоке быть не должно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Первый момент, который всех волнует - это тарифы. Сразу оговорюсь - никаких резких скачков в платежах за электричество быть, конечно, не должно", - сказал он в ходе совещания об электроэнергетике и газификации региона.
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
24 января, 13:55
В РФ тарифы на электричество завышены на 20%, заявил глава комитета ГД
6102002
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