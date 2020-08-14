https://ria.ru/20200814/1575767050.html
Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
Никаких резких скачков тарифов на электричество на Дальнем Востоке быть не должно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T04:37
2020-08-14T07:19
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