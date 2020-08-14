РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Медики, опрошенные мобильным приложением "Справочник врача", высказали скептическое отношение к российской вакцине от Медики, опрошенные мобильным приложением "Справочник врача", высказали скептическое отношение к российской вакцине от COVID-19 , данные опроса приводит РБК

Так, 52% из трех тысяч участников исследования заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, при этом согласны на вакцинацию 24,5%.

Две трети из числа тех, кто не готов сделать прививку, назвали причиной своих сомнений отсутствие "достаточных данных о ее эффективности", 48% смутило "слишком короткое время" ее создания. При этом 20% опрошенных указали, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

"Справочник врача" – приложение для медицинских работников, его аудитория насчитывает более 400 тысяч врачей, сотрудников среднего медперсонала, ординаторов и интернов.

Препарат для профилактики COVID-19

Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ). Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартовала 12 августа. Он будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.

В Минздраве, комментируя дискуссии вокруг российского препарата, назвали его критику безосновательной. Глава ведомства Михаил Мурашко напомнил, что платформа, на которой его создавали, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других лекарственных средств.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также неоднократно подчеркивал, что российская вакцина абсолютно безопасна и "зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов Российской Федерации".