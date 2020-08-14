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РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
Медики, опрошенные мобильным приложением "Справочник врача", высказали скептическое отношение к российской вакцине от COVID-19, данные опроса приводит РБК. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T06:52
александр гинцбург
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр гинцбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса

04:22 14.08.2020 (обновлено: 06:52 14.08.2020)
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© РФПИ и Центр имени ГамалеиВакцина против новой коронавирусной инфекции
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Вакцина против новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Медики, опрошенные мобильным приложением "Справочник врача", высказали скептическое отношение к российской вакцине от COVID-19, данные опроса приводит РБК.
Так, 52% из трех тысяч участников исследования заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, при этом согласны на вакцинацию 24,5%.
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Две трети из числа тех, кто не готов сделать прививку, назвали причиной своих сомнений отсутствие "достаточных данных о ее эффективности", 48% смутило "слишком короткое время" ее создания. При этом 20% опрошенных указали, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.
"Справочник врача" – приложение для медицинских работников, его аудитория насчитывает более 400 тысяч врачей, сотрудников среднего медперсонала, ординаторов и интернов.

Препарат для профилактики COVID-19

Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.
Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартовала 12 августа. Он будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.
В Минздраве, комментируя дискуссии вокруг российского препарата, назвали его критику безосновательной. Глава ведомства Михаил Мурашко напомнил, что платформа, на которой его создавали, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других лекарственных средств.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также неоднократно подчеркивал, что российская вакцина абсолютно безопасна и "зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов Российской Федерации".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Дедушка должен показать пример и публично привиться первым. Под контролем независимых наблюдателей.
14 августа, 04:52
ЛКЛысый Кучерявый
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Инфовойна гораздо серьёзнее ,чем некоторые полагают...Англосаксы доминируют,имея неограниченные финансовые ресурсы,да и отсутствие твёрдых идеологических основ размывает слои т.н. "интеллигенции"(а по сути продажного сообщества)...
14 августа, 05:06
Михаил Науменко
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