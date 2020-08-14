Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России

“Половине американцев казалось, что Трамп, по сути, был контролируемым Россией обманщиком, который при помощи лжи проложил свой путь в Белый дом; другой половине, сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами… Обе стороны ошибались”, - написал Коэн предисловии к своим воспоминаниям "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа". Фрагменты опубликовали многие американские СМИ, в том числе портал Axios.
“Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать все - я имею в виду прямо все -, чтобы “выиграть” всегда было его моделью ведения дел и образом жизни”, - утверждается в предисловии.