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Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер якобы занимался обманом... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T04:58
россия
майкл коэн
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, майкл коэн, дональд трамп, сша, в мире

Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России

04:10 14.08.2020 (обновлено: 04:58 14.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на встрече с избирателями
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер якобы занимался обманом на президентских выборах при помощи России.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которое Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

“Половине американцев казалось, что Трамп, по сути, был контролируемым Россией обманщиком, который при помощи лжи проложил свой путь в Белый дом; другой половине, сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами… Обе стороны ошибались”, - написал Коэн предисловии к своим воспоминаниям "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа". Фрагменты опубликовали многие американские СМИ, в том числе портал Axios.

Президент США Дональд Трамп
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“Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать все - я имею в виду прямо все -, чтобы “выиграть” всегда было его моделью ведения дел и образом жизни”, - утверждается в предисловии.

Книга бывшего адвоката Трампа должна выйти 8 сентября.
Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.
Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал Трампу решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа.
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
11 августа, 02:25Президентские выборы в США - 2020
Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы
69863729
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РоссияМайкл КоэнДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
"Эта песня хороша, начинай сначала..." Паранойя про российское вмешательство возвращается.
14 августа, 04:27
АНДРЕЙ КОННИН
1601000
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