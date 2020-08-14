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Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
Цветные контактные линзы могут искажать восприятие окружающего мира, поэтому при их ношении нужно придерживаться некоторых правил, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T04:00
здоровье - общество
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здоровье - общество, общество

Когда нужно отказаться от цветных контактных линз

04:00 14.08.2020
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© РИА Новости / Коробейников Дмитрий, STFЛинза
Линза
© РИА Новости / Коробейников Дмитрий, STF
Линза. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Цветные контактные линзы могут искажать восприятие окружающего мира, поэтому при их ношении нужно придерживаться некоторых правил, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук и врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Цветные линзы позволяют человеку без труда получить желанный цвет глаз. Это может быть красиво, но параллельно с этим вызвать некоторые неудобства. Такие цветные линзы не стоит носить в вечернее время или в пасмурную погоду.
"Есть цветные линзы и оттеночные линзы. Цветные линзы в центре не прокрашивают. Там имитирована зрачковая зона в 3,5 миллиметра. Она абсолютно прозрачна и там нет никакого красителя, но эта зона в вечернее время может ограничивать обзор. Человек может начать видеть окрашенный край линзы. Это происходит из-за того, что зрачок расширяется в сумрачную погоду или когда темнеет. Когда зрачок будет больше, чем неокрашенная зона, то человек начнет это чувствовать", – рассказал радио Sputnik офтальмолог.
Это не только доставляет неудобство, но и искажает восприятие окружающего мира. Садиться за руль в цветных линзах, наверное, не стоит.
Совсем другое дело - оттеночные линзы, поясняет Вячеслав Куренков.
"Оттеночные линзы прокрашены, включая центр, но это не влияет на цветовосприятие. Это может увеличить контрастность восприятия. Это как будто вы надеваете очки с каким-то фильтром. В таком случае у вас только увеличивается контрастность. Это все безопасно", – пояснил в врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в интервью радио Sputnik.
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
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