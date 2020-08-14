Когда нужно отказаться от цветных контактных линз

"Есть цветные линзы и оттеночные линзы. Цветные линзы в центре не прокрашивают. Там имитирована зрачковая зона в 3,5 миллиметра. Она абсолютно прозрачна и там нет никакого красителя, но эта зона в вечернее время может ограничивать обзор. Человек может начать видеть окрашенный край линзы. Это происходит из-за того, что зрачок расширяется в сумрачную погоду или когда темнеет. Когда зрачок будет больше, чем неокрашенная зона, то человек начнет это чувствовать", – рассказал радио Sputnik офтальмолог.