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Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
Ученые и поисковики обследовали место гибели легендарного парохода "Челюскин" в Чукотском море, сообщает Морспасслужба Росморречфлота. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:47
риа наука
чукотское море
арктика
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чукотское море, арктика, общество

Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"

03:27 14.08.2020 (обновлено: 12:47 14.08.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГибель парохода "Челюскин"
Гибель парохода Челюскин
© РИА Новости / РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Ученые и поисковики обследовали место гибели легендарного парохода "Челюскин" в Чукотском море, сообщает Морспасслужба Росморречфлота.
Целью работ было обновление данных по фактическому местонахождению парохода и создание трехмерной модели по его состоянию.

"Исследователи, прибывшие в район гибели парохода на буксире-спасателе "Лазурит" Приморского филиала Морспасслужбы, провели водолазные спуски для идентификации и обследования судна, а также построения его 3D-модели", — говорится в сообщении.

По окончании работы экспедиционного отряда буксир Морспасслужбы, отдав почести погибшему пароходу "Челюскин" и высадив экспедиционный отряд, вышел к месту постоянного базирования.
Спасение челюскинцев
20 апреля 2019, 08:00
Битва со льдами. Как удалось выжить полярникам с погибшего "Челюскина"
С момента выхода из порта Владивостока судно прошло более четырех тысяч морских миль, еще предстоит пройти около 2,7 тысячи морских миль до базового порта при хорошей погоде.
Пароход назван в честь русского мореплавателя и исследователя Севера Семена Челюскина. "Челюскин", построенный советским правительством для освоения Северного морского пути, затонул в феврале 1934 года в Чукотском море в условиях полярной ночи и сильного сжатия льда после почти пятимесячного дрейфа. На лед высадились 104 человека. Операция по спасению с помощью авиации челюскинцев, которые стояли в лагере на льду, завершилась ровно через два месяца — она стала первой в мировой истории успешной крупномасштабной спасательной операцией в условиях Арктики. Это послужило началом создания мощной полярной авиации и полноценного освоения арктических трасс.
Челюскин в тяжелых льдах
13 февраля 2014, 12:21
Героическая эпопея по спасению экипажа парохода "Челюскин"80 лет назад, 13 февраля 1934 года, в Чукотском море был раздавлен льдами пароход Челюскин. Началась героическая эпопея по спасению терпящих бедствие, которая продлилась 2 месяца. Исторические кадры парохода "Челюскин" и операции по спасению экипажа - в фотоленте РИА Новости.
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РИА НаукаЧукотское мореАрктикаОбщество
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