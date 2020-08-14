Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"

Героическая эпопея по спасению экипажа парохода "Челюскин" 80 лет назад, 13 февраля 1934 года, в Чукотском море был раздавлен льдами пароход Челюскин. Началась героическая эпопея по спасению терпящих бедствие, которая продлилась 2 месяца. Исторические кадры парохода "Челюскин" и операции по спасению экипажа - в фотоленте РИА Новости.