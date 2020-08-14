Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Ученые и поисковики обследовали место гибели легендарного парохода "Челюскин" в Чукотском море, сообщает Морспасслужба Росморречфлота.
Целью работ было обновление данных по фактическому местонахождению парохода и создание трехмерной модели по его состоянию.
"Исследователи, прибывшие в район гибели парохода на буксире-спасателе "Лазурит" Приморского филиала Морспасслужбы, провели водолазные спуски для идентификации и обследования судна, а также построения его 3D-модели", — говорится в сообщении.
По окончании работы экспедиционного отряда буксир Морспасслужбы, отдав почести погибшему пароходу "Челюскин" и высадив экспедиционный отряд, вышел к месту постоянного базирования.
20 апреля 2019, 08:00Битва со льдами. Как удалось выжить полярникам с погибшего "Челюскина"
С момента выхода из порта Владивостока судно прошло более четырех тысяч морских миль, еще предстоит пройти около 2,7 тысячи морских миль до базового порта при хорошей погоде.
Пароход назван в честь русского мореплавателя и исследователя Севера Семена Челюскина. "Челюскин", построенный советским правительством для освоения Северного морского пути, затонул в феврале 1934 года в Чукотском море в условиях полярной ночи и сильного сжатия льда после почти пятимесячного дрейфа. На лед высадились 104 человека. Операция по спасению с помощью авиации челюскинцев, которые стояли в лагере на льду, завершилась ровно через два месяца — она стала первой в мировой истории успешной крупномасштабной спасательной операцией в условиях Арктики. Это послужило началом создания мощной полярной авиации и полноценного освоения арктических трасс.
13 февраля 2014, 12:21Героическая эпопея по спасению экипажа парохода "Челюскин"80 лет назад, 13 февраля 1934 года, в Чукотском море был раздавлен льдами пароход Челюскин. Началась героическая эпопея по спасению терпящих бедствие, которая продлилась 2 месяца. Исторические кадры парохода "Челюскин" и операции по спасению экипажа - в фотоленте РИА Новости.