Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Российские ученые прокомментировали в беседе с " Российские ученые прокомментировали в беседе с " Известиями " возможность лечения COVID-19 при помощи лучевой терапии, выразив сомнения в безопасности этого метода.

Возможность лечения коронавирусной инфекции подобным способом ранее допустили ученые из США Канады . Так, по мнению специалистов из канадского Онкологического центра Джека Ади, низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции, исследование было опубликовано в журнале Европейского общества лучевой терапии и онкологии еще 6 апреля. Научная группа Института рака Университета Эмори (США) опробовала экспериментальную методику на десяти пациентах с коронавирусом и пневмонией, в результате облученные больные выздоровели в четыре раза быстрее, при этом побочных эффектов авторы не выявили.

Станислав Отставнов. "Радиотерапия нашла свое применение при лечении онкологических больных… А вот о том, чтобы методы лучевой терапии были ключевыми при лечении респираторных инфекций, нам неизвестно", — заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ

Он отметил, что вопрос использования данного метода состоит в сопутствующем ущербе, который может оказаться значительно выше от самого лечения.

Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Ирина Лебеденко в свою очередь сообщила, что обоснованных фактов и систематических наблюдений по поводу лечения коронавирусной инфекции малыми дозами радиации нет.

Она отметила, что даже малые дозы излучения также провоцируют онкологию, призвав заняться поиском других методов лечения.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов также выразил мнение, что вирусные инфекции нельзя лечить радиоактивным облучением. "Уже много лет назад твердо установлено, что в первую очередь от такого облучения поражаются организмы с большим геномом. А в последнюю — с самым маленьким. Поэтому сначала пострадают человеческие клетки, в особенности иммунные", — объяснил ученый.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".

Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число случаев заражения, по данным организации, достигло 20 439 814, скончались 744 385 зараженных.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 276 тысяч, скончались еще свыше 6,9 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).