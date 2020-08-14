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Распространение нового коронавируса
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Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией
Российские ученые прокомментировали в беседе с "Известиями" возможность лечения COVID-19 при помощи лучевой терапии, выразив сомнения в безопасности этого... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:06
распространение нового коронавируса
станислав отставнов
сергей нетесов
коронавирус covid-19
россия
московский физико-технический институт
воз
новосибирский государственный университет
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"Возможность лечения коронавирусной инфекции подобным способом ранее допустили ученые из США и Канады". Этот метод украинци предложили, чтобы Чернобыль не простаивал.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575696949_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9a7e92f800a0b775fe65e7369257f023.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
станислав отставнов, сергей нетесов, коронавирус covid-19, россия, московский физико-технический институт, воз, новосибирский государственный университет, сша, в мире

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

03:20 14.08.2020 (обновлено: 09:06 14.08.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Российские ученые прокомментировали в беседе с "Известиями" возможность лечения COVID-19 при помощи лучевой терапии, выразив сомнения в безопасности этого метода.
Возможность лечения коронавирусной инфекции подобным способом ранее допустили ученые из США и Канады. Так, по мнению специалистов из канадского Онкологического центра Джека Ади, низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции, исследование было опубликовано в журнале Европейского общества лучевой терапии и онкологии еще 6 апреля. Научная группа Института рака Университета Эмори (США) опробовала экспериментальную методику на десяти пациентах с коронавирусом и пневмонией, в результате облученные больные выздоровели в четыре раза быстрее, при этом побочных эффектов авторы не выявили.
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"Радиотерапия нашла свое применение при лечении онкологических больных… А вот о том, чтобы методы лучевой терапии были ключевыми при лечении респираторных инфекций, нам неизвестно", — заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
Он отметил, что вопрос использования данного метода состоит в сопутствующем ущербе, который может оказаться значительно выше от самого лечения.
Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Ирина Лебеденко в свою очередь сообщила, что обоснованных фактов и систематических наблюдений по поводу лечения коронавирусной инфекции малыми дозами радиации нет.
Она отметила, что даже малые дозы излучения также провоцируют онкологию, призвав заняться поиском других методов лечения.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов также выразил мнение, что вирусные инфекции нельзя лечить радиоактивным облучением. "Уже много лет назад твердо установлено, что в первую очередь от такого облучения поражаются организмы с большим геномом. А в последнюю — с самым маленьким. Поэтому сначала пострадают человеческие клетки, в особенности иммунные", — объяснил ученый.
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Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".
Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число случаев заражения, по данным организации, достигло 20 439 814, скончались 744 385 зараженных.
Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 276 тысяч, скончались еще свыше 6,9 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСтанислав ОтставновСергей НетесовКоронавирус COVID-19РоссияМосковский физико-технический институтВОЗНовосибирский государственный университетСШАВ мире
Популярные комментарии
"Возможность лечения коронавирусной инфекции подобным способом ранее допустили ученые из США и Канады". Этот метод украинци предложили, чтобы Чернобыль не простаивал.
14 августа, 04:05
ЛКЛысый Кучерявый
8140109
Атомной бомбой, значит. Ну что же, американцам это не впервой.
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апалмаз петрович
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