Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Новый прибор, привезенный в конце июля российским грузовым кораблем "Прогресс", показал, что концентрация токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции находится в норме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Новый газоанализатор, доставленный на станцию транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15", показал, что уровень концентрации бензола на МКС находится в норме", - сказал собеседник агентства.
Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае РИА Новости в "Роскосмосе", концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипаж установил угольные фильтры.
В июне единственный прибор для поиска источника бензола - американский анализатор качества воздуха AQM-1 - сломался при замерах в российском сегменте станции. На корабле "Прогресс МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два американских газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. Как позже сообщило НАСА, приборы не нашли бензол в атмосфере МКС.
Бензол - бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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