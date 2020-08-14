Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу

Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае РИА Новости в "Роскосмосе", концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипаж установил угольные фильтры.