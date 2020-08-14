Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений

"Популярны несколько основных способов мошенничества. Самый простой, когда продавец просит перевести деньги на номер его мобильного телефона. Это может быть предоплата или залог за товар. Кроме того, в ходе бесед мошенники настолько втираются в доверие к своей жертве, что просьба бросить пару тысяч на телефон не кажется чем-то необычным", - подчеркнул он.