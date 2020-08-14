Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самый простой способ, к которому прибегают мошенники на онлайн-досках объявлений – получение предоплаты или залога за товар. Многие выманивают данные платежной карты жертвы и доступ к ее онлайн-банкингу, а также создают зеркальные ссылки, по которым деньги уходят мошенникам. Поэтому лучший выход – менять деньги на товар при встрече и никуда не вводить присылаемые "продавцами" коды, рассказал агентству "Прайм" юрист Иван Соколов.
"Популярны несколько основных способов мошенничества. Самый простой, когда продавец просит перевести деньги на номер его мобильного телефона. Это может быть предоплата или залог за товар. Кроме того, в ходе бесед мошенники настолько втираются в доверие к своей жертве, что просьба бросить пару тысяч на телефон не кажется чем-то необычным", - подчеркнул он.
Затем идут разнообразные уловки, направленные на получение мошенником данных платежной карты жертвы, а затем и доступа к онлайн-банку. Цель одна - вывести оттуда все деньги.