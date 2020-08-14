https://ria.ru/20200814/1575766441.html
СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
Неизвестный обокрал американскую актрису Мэгги Джилленхол и похитил вещи на сумму свыше 16 тысяч долларов США, сообщает газета New York Daily News со ссылкой на РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T02:23
2020-08-14T10:30
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148762/10/1487621033_0:0:3109:1749_1400x0_80_0_0_1cc1a329822d8b5c3230fa5c9e4a1f3c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Неизвестный обокрал американскую актрису Мэгги Джилленхол и похитил вещи на сумму свыше 16 тысяч долларов США
, сообщает газета New York Daily News
со ссылкой на источники в местной полиции.
Ограбление произошло в нью-йоркском Бруклине, когда Джилленхол и ее муж Питер Сарсгаард были в отъезде. По словам источников издания, 42-летняя актриса по возвращении из Вермонта во вторник обнаружила, что ее машину обокрали. Предположительно, актерская чета могла забыть запереть машину или оставить дверь открытой, после чего кто-то пробрался внутрь и украл личные вещи Джилленхол.
Правоохранители выяснили, что вор похитил из автомобиля ноутбук Apple MacBook Pro, чемодан и оставшуюся в машине одежду актрисы. О краже в полицию заявил ее супруг.
Джилленхол получила известность в 2001 году благодаря главной роли в фильме "Секретарша". На протяжении своей карьеры снималась в разных фильмах — "Адаптация", "Башни-близнецы", "Темный рыцарь" и других. В 2010 году актрису номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Сумасшедшее сердце". В 2015 году Джилленхол была удостоена премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ" за главную роль в сериале "Благородная женщина".