СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Неизвестный обокрал американскую актрису Мэгги Джилленхол и похитил вещи на сумму свыше 16 тысяч долларов Неизвестный обокрал американскую актрису Мэгги Джилленхол и похитил вещи на сумму свыше 16 тысяч долларов США , сообщает газета New York Daily News со ссылкой на источники в местной полиции.

Ограбление произошло в нью-йоркском Бруклине, когда Джилленхол и ее муж Питер Сарсгаард были в отъезде. По словам источников издания, 42-летняя актриса по возвращении из Вермонта во вторник обнаружила, что ее машину обокрали. Предположительно, актерская чета могла забыть запереть машину или оставить дверь открытой, после чего кто-то пробрался внутрь и украл личные вещи Джилленхол.

Правоохранители выяснили, что вор похитил из автомобиля ноутбук Apple MacBook Pro, чемодан и оставшуюся в машине одежду актрисы. О краже в полицию заявил ее супруг.