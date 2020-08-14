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CNN: Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛО
Министерство обороны США приняло решение сформировать рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
министерство обороны сша, сша, в мире

CNN: Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛО

02:20 14.08.2020 (обновлено: 13:07 14.08.2020)
18718
© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в США
Посетители Международного музея НЛО в США
© AP Photo / Susan Sterner
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Министерство обороны США приняло решение сформировать рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"Заместитель министра обороны Дэвид Норквист будет курировать рабочую группу, которая, как ожидается, будет официально представлена в ближайшие дни", — сообщает телеканал.

CNN напоминает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США, где не исключили, что эти объекты могут иметь земное происхождение и быть средствами разведки "потенциальных противников".
За прошедшие после Второй мировой войны годы в США несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО.
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В конце апреля Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других — в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее военные опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.
В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году, и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена. В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблем, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы.
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ЛКЛысый Кучерявый
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Илья Петров
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