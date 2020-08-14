CNN: Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛО

"Заместитель министра обороны Дэвид Норквист будет курировать рабочую группу, которая, как ожидается, будет официально представлена в ближайшие дни", — сообщает телеканал.

За прошедшие после Второй мировой войны годы в США несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО.