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Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Перезапуск смартфона сам по себе не нужен — алгоритмы их производства отточены, и техника работает стабильно. А вот приложения, которых у нас установлено... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:56
технологии
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
технологии

Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон

02:20 14.08.2020 (обновлено: 11:56 14.08.2020)
16126
© Фото : предоставлено HuaweiСмартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
© Фото : предоставлено Huawei
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Перезапуск смартфона сам по себе не нужен — алгоритмы их производства отточены, и техника работает стабильно. А вот приложения, которых у нас установлено достаточно много, могут приводить к сбоям в работе — чтобы устранить их, аппарат нужно перезагружать примерно раз в квартал, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.
"Просто так перезапускать смартфоны не надо. Технологии, на которых создаются смартфоны, уже достаточно проверены, и сами гаджеты работают стабильно. А вот приложения, которые устанавливают на смартфоны, работают нестабильно. При работе многих из них могут накапливаться ошибки", — отметил он.
Часто правильным выходом из этого положения может стать перезагрузка устройства. Она удаляет накопившиеся ошибки с помощью чистой загрузки системы и приложений. Обойтись без них нельзя — мы все понимаем, что смартфоны нужны не сами по себе и не только для поиска в интернете. Приложения делают многие операции гораздо удобнее, и их популярность растет.
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8223113217
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