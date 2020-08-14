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Не только устрицы. Какие продукты могут поднять либидо
Самые простые и привычные продукты, оказывается, являются афродизиаками. Помогают ли они решать сексуальные проблемы, в интервью радио Sputnik рассказал... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T07:37
кофе
секс
общество
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кофе, секс, общество

Не только устрицы. Какие продукты могут поднять либидо

02:06 14.08.2020 (обновлено: 07:37 14.08.2020)
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© Depositphotos / Diana.mironenkoЖенщина и мужчина
Женщина и мужчина
© Depositphotos / Diana.mironenko
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самые простые и привычные продукты, оказывается, являются афродизиаками. Помогают ли они решать сексуальные проблемы, в интервью радио Sputnik рассказал психолог, сексолог Сергей Ланг.
Многие продукты могут считаться афродизиаками, то есть они помогают увеличить сексуальное желание и потенцию, однако каждому нужно подобрать что-то свое, считает сексолог Сергей Ланг. Это могут быть самые обычные продукты, которые мы используем в повседневной жизни, например, всем известный салат рукола.

"Рукола – это афродизиак, который используют с самых древних времен, чтобы он повышал либидо, потенцию. Но в целом само растение богато витаминами, поэтому оно хорошо влияет на иммунную систему. В принципе его по сей день можно использовать как афродизиак. А также любые морепродукты, осьминоги. Афродизиаком считается и кофе ", – рассказал радио Sputnik Сергей Ланг.

Он отметил, что универсальных средств не бывает – разные организмы на один и тот же продукт могут отреагировать по-разному.
"Каждый человек во многом подбирает афродизиак для себя. Нельзя сказать, что, если рукола – афродизиак, то она будет для каждого человека полезна и принесет ему желаемый эффект. Нужно учитывать особенности организма. Так же, как от головной боли существуют тысячи препаратов, потому что для каждого нужен свой", – отметил в беседе с радио Sputnik Сергей Ланг.
При этом, по его мнению, использования одних только афродизиаков для решения проблем сексуального характера недостаточно – это может стать только дополнением, но не главным средством.
"Нельзя говорить, что если в семейной паре проблема в сексуальных отношениях, то, употребляя афродизиаки, они эти проблемы решат. Сексуальное желание идет из головы, от внутреннего отношения, от здоровья. Поэтому необходимо решить ряд других проблем, чтобы потом использовать афродизиак. Это – дополнение, но не решение основной проблемы", – уверен Сергей Ланг.
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