Не только устрицы. Какие продукты могут поднять либидо

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самые простые и привычные продукты, оказывается, являются афродизиаками. Помогают ли они решать сексуальные проблемы, в интервью Самые простые и привычные продукты, оказывается, являются афродизиаками. Помогают ли они решать сексуальные проблемы, в интервью радио Sputnik рассказал психолог, сексолог Сергей Ланг.

Многие продукты могут считаться афродизиаками, то есть они помогают увеличить сексуальное желание и потенцию, однако каждому нужно подобрать что-то свое, считает сексолог Сергей Ланг. Это могут быть самые обычные продукты, которые мы используем в повседневной жизни, например, всем известный салат рукола.

"Рукола – это афродизиак, который используют с самых древних времен, чтобы он повышал либидо, потенцию. Но в целом само растение богато витаминами, поэтому оно хорошо влияет на иммунную систему. В принципе его по сей день можно использовать как афродизиак. А также любые морепродукты, осьминоги. Афродизиаком считается и кофе ", – рассказал радио Sputnik Сергей Ланг.

Он отметил, что универсальных средств не бывает – разные организмы на один и тот же продукт могут отреагировать по-разному.

"Каждый человек во многом подбирает афродизиак для себя. Нельзя сказать, что, если рукола – афродизиак, то она будет для каждого человека полезна и принесет ему желаемый эффект. Нужно учитывать особенности организма. Так же, как от головной боли существуют тысячи препаратов, потому что для каждого нужен свой", – отметил в беседе с радио Sputnik Сергей Ланг.

При этом, по его мнению, использования одних только афродизиаков для решения проблем сексуального характера недостаточно – это может стать только дополнением, но не главным средством.