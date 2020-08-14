Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Вопрос о провозглашении суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан пока снят с повестки, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они это обсуждали, но Израиль согласился этого не делать - это больше чем просто "не находится на столе" переговоров, они согласились этого не делать. Я думаю это было очень важно и это очень большая уступка со стороны Израиля, очень мудрая уступка. Сейчас это не находится на повестке дня, не могу говорить о том, что будет в будущем", - сказал Трамп на брифинге.
Со своей стороны посол США в Израиле Дэвид Фридман отметил, что стороны очень внимательно отнеслись к выбору слова "приостановка" в заявлении в части, касающейся суверенитета над Западным берегом реки Иордан. "Сейчас это не на столе переговоров, но вопрос не снят с программы правительства (Израиля)", - отметил американский дипломат.
Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
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