Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана

"Они это обсуждали, но Израиль согласился этого не делать - это больше чем просто "не находится на столе" переговоров, они согласились этого не делать. Я думаю это было очень важно и это очень большая уступка со стороны Израиля, очень мудрая уступка. Сейчас это не находится на повестке дня, не могу говорить о том, что будет в будущем", - сказал Трамп на брифинге.