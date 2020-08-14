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В Великобритании на видео попала огромная кошка размером с собаку
В Великобритании на видео попала большая дикая кошка размером со среднюю собаку, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T02:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кошки, туризм, новости - туризм, великобритания

В Великобритании на видео попала огромная кошка размером с собаку

02:07 14.08.2020
2014
© AP Photo / Mary SchwalmКошка породы сервал
Кошка породы сервал
© AP Photo / Mary Schwalm
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Великобритании на видео попала большая дикая кошка размером со среднюю собаку, сообщает Daily Mail.
Проживающий в графстве Кембриджшир Дэн Андервуд заснял на камеру зверя, который бродил по парку в центре Кембриджа. На кадрах - дикое животное с характерным песочно-коричневым мехом и черными полосами.
"Она была размером со среднюю собаку, поджарая и очень подвижная. Светло-песочного цвета с темными пятнами и заостренными ушами. Намного больше, чем обычная кошка", - пояснил автор видео.
По его словам, ошейника на звере не было. Он просто прошел мимо, остановился на секунду, затем продолжил идти и скрылся. Автор видео предположил, что это потомок сервала и домашней кошки.
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