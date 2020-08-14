В Великобритании на видео попала огромная кошка размером с собаку

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Великобритании на видео попала большая дикая кошка размером со среднюю собаку, . В Великобритании на видео попала большая дикая кошка размером со среднюю собаку, сообщает Daily Mail.

Проживающий в графстве Кембриджшир Дэн Андервуд заснял на камеру зверя, который бродил по парку в центре Кембриджа. На кадрах - дикое животное с характерным песочно-коричневым мехом и черными полосами.

"Она была размером со среднюю собаку, поджарая и очень подвижная. Светло-песочного цвета с темными пятнами и заостренными ушами. Намного больше, чем обычная кошка", - пояснил автор видео.