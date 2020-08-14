Двух жителей Латвии задержали во время акций протеста в Белоруссии

РИГА, 14 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о том, что во время акций протеста в Белоруссии были задержаны два жителя Латвии, сообщил журналистам в четверг глава МИД балтийской республики Эдгарс Ринкевич.
"Мы получили информацию о том, что в Белоруссии задержаны два жителя Латвии. МИД и посольство Латвии оказывают им необходимую консульскую помощь и пытаются добиться их освобождения", - сказал Ринкевич.
Начиная с 9 августа, МИД Латвии призывает жителей Латвии, которые находятся на территории Белоруссии, быть осторожными в общественных местах, где собираются люди, и рекомендует по вечерам не выходить на улицу.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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