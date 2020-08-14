Польское издание оценило мощь российского Су-30СМ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса "воздух — поверхность", создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32, значительно увеличат собственную мощь. Такое мнение высказало польское издание Defence24.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в ВПК сообщила, что российские инженеры разрабатывают принципиально новое мощное вооружение для оснащения Су-30СМ. По мнению экспертов, опрошенных изданием, речь идет об оснащении "Сухих" жидкостной гиперзвуковой ракетой Х-32, которую ранее использовали только на дальних бомбардировщиках Ту-22М3.
Обладая тяжелыми ракетами класса "воздух — поверхность" большой дальности, "Су-30СМ сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал России как на оперативном, так и на стратегическом уровнях", отмечается в статье. По мнению авторов, такая гиперзвуковая ракета будет использоваться не только на Су-30СМ, но и на Ту-22 и на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ, которые в настоящее время адаптируются под применение ракет "Кинжал".
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Су-30СМ — российский многоцелевой истребитель. Он предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях.
Х-32 — российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух — поверхность" дальностью до одной тысячи километров и скоростью 4-5,4 тысячи километров в час. Официально принята на вооружение в конце 2016 года.