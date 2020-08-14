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Польское издание оценило мощь российского Су-30СМ
Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса "воздух — поверхность", создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:42
россия
су-30см
миг-31
су-34
польша
в мире
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https://ria.ru/20191206/1562067044.html
а кто приказ отдаст, в случае чего? где у элиты "сокровища их"? много слышно, про то, что наши супер-пупер-самолеты возле границ сша летают?... вот поэтому не впечатляет.. это все для распродажи реклама.
88
Ересь не пишите и географию подучите: нам как-бы до их границ ещё долететь надо через страны НАТО или через океан. А к Польше будем подлетать регулярно. Она граничит с РФ (ну это так, для справки)
45
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россия
польша
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, су-30см, миг-31, су-34, польша, в мире

Польское издание оценило мощь российского Су-30СМ

01:03 14.08.2020 (обновлено: 11:42 14.08.2020)
14795
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки
Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса "воздух — поверхность", создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32, значительно увеличат собственную мощь. Такое мнение высказало польское издание Defence24.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в ВПК сообщила, что российские инженеры разрабатывают принципиально новое мощное вооружение для оснащения Су-30СМ. По мнению экспертов, опрошенных изданием, речь идет об оснащении "Сухих" жидкостной гиперзвуковой ракетой Х-32, которую ранее использовали только на дальних бомбардировщиках Ту-22М3.
Обладая тяжелыми ракетами класса "воздух — поверхность" большой дальности, "Су-30СМ сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал России как на оперативном, так и на стратегическом уровнях", отмечается в статье. По мнению авторов, такая гиперзвуковая ракета будет использоваться не только на Су-30СМ, но и на Ту-22 и на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ, которые в настоящее время адаптируются под применение ракет "Кинжал".
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
6 декабря 2019, 16:25
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал"
Су-30СМ — российский многоцелевой истребитель. Он предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях.
Х-32 — российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух — поверхность" дальностью до одной тысячи километров и скоростью 4-5,4 тысячи километров в час. Официально принята на вооружение в конце 2016 года.
38813052210
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РоссияСу-30СММиГ-31Су-34ПольшаВ мире
Популярные комментарии
а кто приказ отдаст, в случае чего? где у элиты "сокровища их"? много слышно, про то, что наши супер-пупер-самолеты возле границ сша летают?... вот поэтому не впечатляет.. это все для распродажи реклама.
14 августа, 04:53
Валерий Носуля
13001569
Ересь не пишите и географию подучите: нам как-бы до их границ ещё долететь надо через страны НАТО или через океан. А к Польше будем подлетать регулярно. Она граничит с РФ (ну это так, для справки)
14 августа, 06:22
просто Блондинка
3910005
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