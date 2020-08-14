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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575765462.html
"Кровь стыла в жилах": освобожденные из ИВС в Минске заявили об избиениях
Освобожденные из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске рассказали об избиениях. Люди просили не аплодировать, объясняя это тем, что на... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T01:15
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Так гопота слов не понимает. Борзеют на глазах. Им говоришь – разойдитесь. Бросаются в ответ! Вот и получают соответственно.
309
Вы сами-то из какой сказки? Девушка-медик (одна!) не может организовывать беспорядки. Разгоняют не девушку-медика, а обезумевшую толпу из которой кидают камни и бутылки. Сами не можете навести порядок в своей отаре, приходится овчаркам делать своё дело. И не жалуйтесь! Вас никто не заставляет лезть под дубинки. Шли бы домой, если знаете что будут вас разгонять. А ведь знаете и всё равно идёте!
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Стоим на коленях и возле головы автомат - врач рассказала о задержании во время акции медиков в Минске
Минск. Одна из освобожденных - врач скорой помощи Анастасия. Девушка рассказывает, как ее задержали на акции медиков, приставив к голове автомат - и как она слышала по ночам в изоляторе, как избивают парней.
2020-08-14T00:53
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

"Кровь стыла в жилах": освобожденные из ИВС в Минске заявили об избиениях

00:53 14.08.2020 (обновлено: 01:15 14.08.2020)
33335
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Освобожденные из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске рассказали об избиениях. Люди просили не аплодировать, объясняя это тем, что на овации силовики реагируют применением силы, однако некоторые освобожденные говорили, что били их сотрудники ОМОН, а не ИВС.
Отпускать задержанных начали в ночь на пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент из ИВС вышли две небольших группы, около пяти и более десяти человек. Освобожденные девушки бросаются в объятия близких и рыдают.
Некоторых увозят машины скорой помощи. Когда из двора выезжает "скорая", водитель сообщает фамилию и имя и уезжает дальше. Среди встречающих говорят, что есть люди, которых так сильно избили, что они не могут сами ходить.
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Выходящих перестали встречать аплодисментами. Возле ИВС обсуждают информацию, что на каждые овации за стенами изолятора реагировали новыми побоями. Когда выходит новая группа девушек, толпа не выдерживает и начинаются овации, но сзади их просят прекратить.
Навстречу выходящим бегут репортеры, встречающие просят журналистов не выходить на проезжую часть, потому что это грозит разгоном собравшихся.
Одна из освобожденных сообщила, что была задержана на акции медиков. Врач скорой помощи Анастасия рассказала, что при задержании на нее направляли оружие. "Окружающие были в шоке, мы в белых халатах, направляют оружие", - сказала она.
Она также рассказала, что в изоляторе часто слышала крики избиваемых. "Кровь стыла в венах от того, что мы слышали", - добавила Анастасия.
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Освобожденный молодой человек рассказал, что был приговорен к суткам административного ареста. У него разбита губа и ссадины на пальцах. "В ИВС не били, били только омоновцы", - признался он.
Возле изолятора собрались не меньше двух сотен человек, в толпе раздают воду, предлагают зарядить телефоны. Большая группа ожидающих приехала, чтобы помочь освобожденным добраться до дома, машин для развоза настолько много, что они не вмещаются на обочину и выстраиваются в два ряда.
Когда из-за забора раздаются глухие звуки ударов или громкие крики, толпа замирает, прислушиваясь.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Так гопота слов не понимает. Борзеют на глазах. Им говоришь – разойдитесь. Бросаются в ответ! Вот и получают соответственно.
14 августа, 01:06
Андрей
1664207067
Вы сами-то из какой сказки? Девушка-медик (одна!) не может организовывать беспорядки. Разгоняют не девушку-медика, а обезумевшую толпу из которой кидают камни и бутылки. Сами не можете навести порядок в своей отаре, приходится овчаркам делать своё дело. И не жалуйтесь! Вас никто не заставляет лезть под дубинки. Шли бы домой, если знаете что будут вас разгонять. А ведь знаете и всё равно идёте!
14 августа, 01:20
Андрей
103000445
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