https://ria.ru/20200814/1575765216.html
Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"
Артист Антон Хабаров назвал причину смерти своего коллеги, актера Сергея Куницкого. Соответствующий комментарий он разместил в своем инстаграме. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T00:37
2020-08-14T12:09
культура
сергей куницкий
россия
московский губернский театр
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https://ria.ru/20200807/1575494040.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей куницкий, россия, московский губернский театр