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Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"
Артист Антон Хабаров назвал причину смерти своего коллеги, актера Сергея Куницкого. Соответствующий комментарий он разместил в своем инстаграме. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:09
культура
сергей куницкий
россия
московский губернский театр
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РИА Новости
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сергей куницкий, россия, московский губернский театр

Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"

00:37 14.08.2020 (обновлено: 12:09 14.08.2020)
77301
© РИА Новости / Сергей ПятаковАктер Сергей Куницкий
Актер Сергей Куницкий
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Актер Сергей Куницкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Артист Антон Хабаров назвал причину смерти своего коллеги, актера Сергея Куницкого. Соответствующий комментарий он разместил в своем инстаграме.
О смерти Куницкого на 36-м году жизни ранее сообщили в Московском Губернском театре.
"Сердце или тромб", — написал Хабаров в ответ на вопрос одного из подписчиков в комментариях. По его словам, Куницкий был прекрасным человеком и фантастическим артистом.
Куницкий стал известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Тест на беременность", "Шеф" и других.
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КультураСергей КуницкийРоссияМосковский губернский театр
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