Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"

"Сердце или тромб", — написал Хабаров в ответ на вопрос одного из подписчиков в комментариях. По его словам, Куницкий был прекрасным человеком и фантастическим артистом.

Куницкий стал известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Тест на беременность", "Шеф" и других.